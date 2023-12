Die vier Musiker Andreas Gratz, Martin Gratz, Rolf Stephan und Otto Hehl von „Cold Turkey“ werden am Tag der Heiligen Drei Könige, 6. Januar, 20.30 Uhr (Einlass ist 19.30 Uhr) nach langer Abstinenz endlich wieder zusammen im Abdera auftreten. Hits wie „Ballroom Blitz“, „Children of the Revolution“ oder „Fox on the Run“ interpretieren Cold Turkey auf ihre Art und sorgen mit vielen weiteren Songs für Tanzlaune, wie der Veranstalter mitteilt.

Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.