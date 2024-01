Die Fußballabteilungen des SV Stafflangen und des SV Rissegg beenden ihre Kooperation nach nur einer Saison wieder. Der SVR tritt zukünftig gemeinsam mit der SG Mettenberg an. Die Stafflanger suchen derzeit nach einem neuen Partner für eine Spielgemeinschaft (SGM).

Die Abkürzung SGM hat seit Jahren ihren festen Platz in der Fußballlandschaft. Je tiefer die Liga, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, auf eine Spielgemeinschaft zu treffen. So ist es auch im Fußballbezirk Riß. In der Bezirksliga findet man derzeit drei Teams, die als SGM antreten. In den Kreisligen A tragen zehn Mannschaften diese Abkürzung im Namen. Noch mehr Spielgemeinschaften sind es im Juniorenbereich.

„Die Vereine haben gut zusammengearbeitet. Es ist nichts vorgefallen“,

betont SVR-Abteilungsleiter Gregor Prusko.

Der SV Stafflangen und der SV Rissegg kämpfen derzeit in der Kreisliga A II gegen den Abstieg und sorgen mit dem Wechsel ihres SGM-Partners nun für ein Novum im Fußballbezirk Riß. Auch der langjährige Bezirksspielleiter Hubert Übelhör kann sich an einen solchen Fall zumindest im Aktivenbereich nicht erinnern.

„Die Vereine haben gut zusammengearbeitet. Es ist nichts vorgefallen“, betonte SVR-Abteilungsleiter Gregor Prusko. Die Sorgen um die Früchte der eigenen Jugendarbeit seien dafür ausschlaggebend gewesen, dass sich die Rißegger zur Auflösung der SGM entschieden. Von der E-Jugend an aufwärts kicken Spieler aus Rißegg und Mettenberg bereits gemeinsam. Nun hätten Spieler der A- und B-Junioren signalisiert, im Aktivenbereich nur zusammen weiterspielen zu wollen, berichtet Prusko und ergänzt: „Es ergibt keinen Sinn, Jugendarbeit zu leisten und dann alle Spieler an einen anderen Verein zu verlieren.“

Mettenberg ergriff die Initiative

Auch die Mettenberger Verantwortlichen erfuhren von den Plänen der Nachwuchsspieler und ergriffen die Initiative, wie Abteilungsleiter Florian Math sagt. „Wir wollen uns nicht zwischen Mettenberg und Rißegg entscheiden“, habe die Botschaft der Jugendspieler gelautet.

Im vergangenen Jahr hatten die Mettenberger den Rißeggern noch eine Absage erteilt. „Wir haben gedacht, dass wir es allein schaffen“, sagt Math, „aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es schwierig wird. Auch aus der Mannschaft kamen Signale, dass wir etwas tun müssen“, so Math, der selbst noch als Torhüter aktiv ist.

Sieben Rißegger schließen sich Mettenberg an

Nächsten Sommer rücken sieben Spieler aus der A-Jugend in den Seniorenbereich auf. Sie sollen vor allem mit dem qualitativ wie quantitativ starken 2007er-Jahrgang das Fundament der zukünftigen SGM bilden. „Das sind allein um die 20 Spieler“, berichtet Math. Um den drohenden Verlust der Jugendspieler zu verhindern, sei man nun auf die Rißegger zugegangen, sagt Math. „Im Nachhinein hätten wir es bereits zu dieser Saison machen sollen. Jetzt sind wir gottfroh, dass der SV Rissegg zugestimmt hat“, sagt der Mettenberger Abteilungsleiter.

Stafflangen prüft nun neue Optionen

Ohne SGM-Partner steht nun der SV Stafflangen da. In einer gemeinsamen Pressemitteilung hatten SVS und SVR die Auflösung der SGM bekannt gegeben. Darin heißt es auch, dass Stafflangen derzeit seine Optionen prüfe und sich für die Saison 24/25 neu aufstellen werde. Weitere Angaben wollte der SVS nicht machen.

In der Pressemitteilung heißt es auch: „Die Rückrunde der aktuellen Saison wird die SGM in ihrer jetzigen Form beenden.“ Personell hat sich allerdings schon einiges getan. „Nach dem Rücktritt von Tobias Santherr (SV Stafflangen) als Spielertrainer haben sich beide Seiten auf eine möglichst neutrale Lösung in der Trainerfrage geeinigt und trennen sich zur Winterpause ebenso von Manuel Ringeis (SV Rißegg) als Spielertrainer“, teilen die Vereine mit. Für die Rückrunde übernimmt Wolfgang Dreist das Traineramt. Dreist war bereits vor einem Jahr für die Rückrunde eingesprungen und hatte den SV Stafflangen zum Klassenerhalt geführt.

Neue SGM plant mit Trainerduo

Außerdem werden sich sieben Spieler mit Rißegger Vergangenheit ab sofort der SG Mettenberg anschließen. Math versichert, keinen dieser Spieler nach Mettenberg gelotst zu haben. „Aber es hat sich natürlich herumgesprochen, dass die Vereine Gespräche führen“, sagt Math. Prusko stellt zudem fest, dass die Spielfähigkeit der SGM Stafflangen/Rissegg durch diese Abgänge nicht gefährdet sei. „Einige von diesen Spielern waren schon längere Zeit nicht mehr im Spielbetrieb“, so Prusko.

Für die neue Saison haben der SV Rissegg und die SG Mettenberg sich bereits entschieden, mit einem Trainerduo an den Start zu gehen. „Wir haben auch über eine externe Lösung nachgedacht“, sagt Math. Indem jeder Verein nun einen eigenen Trainer einbringen werde, erhoffen sich die Vereine eine leichtere Eingewöhnung für ihre Spieler.