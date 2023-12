Risiko für Gebärmutterhalskrebs steigt ab 35 Jahren

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Kreis „ {:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Biberach „]} „(sz) - Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts erkranken jährlich in Deutschland etwa 4500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). Auslöser sind häufig Humane Papillomviren (HPV), die viele Menschen unbemerkt in sich tragen. Übertragen werden sie vor allem durch sexuellen Kontakt. In Baden-Württemberg waren im Jahr 2022 insgesamt 3224 AOK-Versicherte mit Gebärmutterhalskrebs in ärztlicher Behandlung, bei 580 Frauen handelte es sich um eine Neuerkrankung. Im selben Jahr wurden im Landkreis Biberach 57 Frauen mit der Diagnose Gebärmutterhalskrebs ärztlich behandelt, bei davon 13 Frauen wurde er neu diagnostiziert. Dies teilt die AOK Ulm-Biberach mit."]}

Eine Infektion mit HPV verläuft normalerweise unauffällig und heilt meist von selbst aus. Manche HPV-Typen können jedoch zu Zellveränderungen führen. Über Vorstufen entwickelt sich der Krebs an der Übergangsstelle des Muttermunds zum Kanal in die Gebärmutter. Im Durchschnitt vergehen 15 Jahre von der Infektion bis zur Krebserkrankung. Symptome eines Gebärmutterhalskrebs können mitunter ungewöhnliche Blutungen sowie Schmerzen im Unterleib und im Beckenbereich sein.

„Ab einem Alter von 35 Jahren zeigt sich bei Gebärmutterhalskrebs eine ansteigende Häufigkeit“, sagt Sabine Knapstein, Ärztin bei der AOK-Baden-Württemberg. „Um Gewebeveränderungen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, beinhaltet das gesetzliche Vorsorgeprogramm für Frauen zwischen 20 und 34 Jahren eine jährliche gynäkologische Untersuchung und einen Zellabstrich vom Gebärmutterhals, den sogenannten Pap-Abstrich. Frauen ab 35 haben alle drei Jahre den Anspruch auf eine kombinierte Untersuchung aus Pap- und HPV-Test. Durch die Hinzunahme des HPV-Tests ist die Untersuchung nur noch alle drei Jahre nötig.“ Am häufigsten sind Frauen im Alter von 52 Jahren von Gebärmutterhalskrebs betroffen.

Bei regelmäßigen Früherkennungsuntersuchungen können Zellveränderungen erkannt und behandelt werden. „Die Vorsorgeuntersuchungen gelten für Frauen damit prinzipiell lebenslang, weil Gewebeveränderungen bei der frauenärztlichen Untersuchung sichtbar sind und durch den Abstrich unter anderem zugänglich gemacht werden können“, sagt Knapstein. Im Vergleich zu anderen Krebsarten liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Gebärmutterhalskrebs bei etwa 70 Prozent, während Brustkrebs eine Überlebensrate von 90 Prozent aufweist.

Seit 2007 ist eine HPV-Impfung im Einsatz, die gegen etwa 70 Prozent der Viren schützt, die für Gebärmutterhalskrebsarten verantwortlich sind. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine HPV-Impfung von Mädchen und Jungen zwischen neun und 14 Jahren. Wurde dies verpasst, sollte sie bis zum Alter von 17 Jahren nachgeholt werden. Die Kosten der Impfung übernimmt die AOK. „Vorsorgeuntersuchungen bleiben trotz Impfungen unentbehrlich, weil die übrigen 30 Prozent der Krebsformen durch ein Dutzend weiterer HPV-Viren verursacht werden, gegen die die Impfung allein nicht schützen kann“, so die AOK-Ärztin.