Biberach

Revolution bei Second-Hand-Kleidung und Bioprodukten

Biberach / Lesedauer: 1 min

„Fasher“ heißt die Geschäftsidee, mit der Kai Moser, Luca Steinhagen, Lukas Zwezich und Noah Junginger den Second-Hand-Kleidungshandel revolutionieren wollen. (Foto: PE München )

Zwei Schülerteams vom Wieland-Gymnasium in Biberach präsentieren ihre Geschäftsideen beim „Jugend gründet“-Pitch Event am Dienstag, 5. März, in München.