Rettungsschwimmausbildung bei der DLRG Biberach

Die DLRG-Ortsgruppe Biberach bietet ab Januar einen Lehrgang für die Ausbildung zum „Rettungsschwimmer Silber“ an. Teilnehmen können sichere Schwimmer, die Interesse am Rettungsschwimmen haben. Der Lehrgang eignet sich auch für diejenigen, die bereits das Rettungsschwimmabzeichen absolviert haben und ihre Kenntnisse auffrischen möchten.

Die praktischen Fähigkeiten des Rettungsschwimmens werden im Hallensportbad Biberach vermittelt. An einem weiteren Termin wird der theoretische Hintergrund im DLRG- Heim in Ummendorf unterrichtet. Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer Silber schließt mit praktischer und theoretischer Prüfung ab. Für das Rettungsschwimmabzeichen ist zudem eine aktuelle Erste- Hilfe-Ausbildung nötig. Diese Ausbildung bietet der DLRG im März an. Ab April wird es einen weitere Ausbildung zum Rettungsschwimmer geben.

Die Kosten für den Kurs betragen 90 Euro (inklusive Hallenbadeintritt). Die Anmeldung, Lehrgangstermine und nähere Informationen zur Ausbildung sind ab sofort auf der Homepage der DLRG Ortsgruppe Biberach/ Riß (biberach.dlrg.de) zu finden. Anmeldeschluss ist der 9. Dezember.