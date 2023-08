„Rent a Redakteur“: Journalisten der SZ Biberach packen mit an

„Rent a Redakteur“: In einer neuen Sommerserie der „Schwäbischen Zeitung“ sind die Leserinnen und Leser am Zug. Sie können die Redakteurinnen und Redakteure der SZ Biberach für eine Stunde mieten. Wenn Sie Hilfe brauchen oder einen spannenden Job haben, springen die Reporterinnen und Reporter ein. Egal, ob im Garten, beim Umzug, im Haushalt oder was Ihnen sonst unter den Nägeln brennt. Die Biberacher SZ–Redaktion macht (fast) alles. Und so können Sie die Redakteure buchen.

Die Urlaubszeit bietet die Möglichkeit, aufgeschobene Dinge zu erledigen. Redaktionsleiter Gerd Mägerle und sein Team bieten Ihnen dabei Hilfe an. Das Einzige, was für die Reporterinnen und Reporter herausspringt, ist Ihre Geschichte. Dafür nehmen sie sich Zeit, um vorbeizukommen und mit Ihnen während der Arbeit zu sprechen. Für was Sie Ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenlos buchen wollen, bleibt dabei Ihnen überlassen.

Anfragen werden gesichte und ausgewählt

Die Redaktion sichtet die Anfragen und wählt in den Sommerferien actionreiche, soziale oder ungewöhnliche Anfragen aus. Über die jeweiligen Aktionen berichtet die Redaktion in Wort, Bild und Video. Einen gemeinsamen Termin vereinbaren wir telefonisch mit Ihnen. Wir freuen uns auf Ihre Jobangebote und sind gespannt. Einsendeschluss ist am 17. August.

Anfragen inklusive Tätigkeitsfeld an: [email protected] oder per Post an Schwäbische Zeitung Biberach, Marktplatz 35, 88400 Biberach.