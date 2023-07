Renate Grauert vom Wieland–Gymnasium in den Ruhestand verabschiedet

Am vorletzten Schultag haben sich Schulleitung, Fachschaften und Kollegium des Biberacher Wieland–Gymnasiums in sehr emotionalen Beiträgen von der Lehrkraft Renate Grauert verabschiedet, die zum 1. August ihren „wohl verdienten“ Ruhestand antrat. Dies teilt Schulleiter Ralph Lange mit, der bei der Verabschiedung die vielen positiven Eigenschaften der Englisch– und Geschichtslehrerin hervorhob. Sie sei eine der „guten Seelen“ des Kollegiums gewesen: immer hilfsbereit, engagiert, ausgleichend, immer guten Mutes. Wenn Not am Mann (oder an der Frau) gewesen sei, sei Renate Grauert eingesprungen, habe Vertretungen übernommen oder sei anderweitig behilflich gewesen. Immer habe sie das Wohl ihrer Schüler im Blick gehabt und ihre Fächer Geschichte und Englisch mit hohem Engagement und Leidenschaft unterrichtet.

Die gebürtige Niedersächsin kam 2005 ans Wieland–Gymnasium und erwies sich sehr schnell als Glücksfall für die Schule. So half sie beim Aufbau und der Organisation der Hausaufgabenbegleitung mit. Renate Grauert war zudem engagierte Koordinatorin für den Englischwettbewerb „Big Challenge“, zum Teil nahmen daran über 150 Jugendliche des Wieland–Gymnasiums teil. Zudem prägte sie die schulische Partnerschaft mit dem Museum Biberach entscheidend.

Grauert betonte in ihren Abschiedsworten, dass sie sich darauf freue, mehr gemeinsame Zeit mit ihrem Mann verbringen zu können.