Biberach

Remke meistert Herkulesaufgabe binnen Jahresfrist

Biberach / Lesedauer: 3 min

Sichtlich zufrieden war Dirigent Martin Remke mit dem Konzert in der voll besetzten Gigelberghalle. (Foto: Helmut Schönecker )

Die zweite Zugabe des Herbstkonzerts der Stadtkapelle, der Marsch „Attila“ von Julius Fucik, erklang als „Dank dafür, dass es uns noch gibt“. So ließ der sichtlich zufriedene Dirigent Martin Remke am Ende eines denkwürdigen Konzertes in der voll besetzten Gigelberghalle verlauten.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 21:08 Von: Schwäbische.de