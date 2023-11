Remis im SGM-Duell

Ein Unentschieden in Haslach hat den zwölften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I Riß eröffnet.

SGM Rot/Haslach ‐ SGM Reinstetten II/Hürbel 1:1 (0:0). In einer ausgeglichenen Partie hatten beide Teams ihre Tormöglichkeiten. Richtig Fahrt nahm das Spiel aber erst in der Schlussphase auf. In der 78. Minute gingen die Gäste durch Samuel Mohr mit 1:0 in Führung. In der 89. Minute gab es eine Gelb-Rote Karte für das Gästeteam. Sechs Minuten später erzielte Maximilian Moosburger den verdienten Ausgleich. Danach sah ein Spieler der SGM Reinstetten II/Hürbel noch die Rote Karte. Res.: 1:3.