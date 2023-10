Remis beim Aufsteigerduell in Burgrieden

Der SV Reinstetten hat am zehnten Spieltag mit einem 6:1-Sieg beim SV Schemmerhofen seine Vormachtstellung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der TSV Kirchberg ist nach einem 5:3-Sieg bei der TSG Achstetten neuer Tabellendritter. Olympia Laupheim II und auch die SF Schwendi beendeten mit Heimsiegen ihre Ergebnis-Durststrecken.

SV Burgrieden ‐ SGM Muttensweiler/ Hochdorf 2:2 (1:1). Das Aufsteigerduell begann spektakulär. Vom Anstoß weg schloss Deniz Cimen (1.) eine Hereingabe von David Reuder von der Grundlinie zum 1:0 ab. Janik Riegger (3.) glich nach einer missglückten Abseitsfalle schnell zum 1:1 aus. Die Heimelf hatte nach der Pause wieder den besseren Start, als Maximilian Locher (48.) in den Winkel zum 2:1 traf. Danach hätte Cimen für den SVB erhöhen können. Michael Adler rettete gegen die immer stärker werdenden Gäste auf der Linie, Lukas Eisele (75.) nutzte einen Elfer zum 2:2. Nach Gelb-Rot für Fabian Engler (82. SVB) drückte die SGM auf das Siegtor.

SGM Ringschnait/Mittelbuch ‐ FC Wacker Biberach 2:2 (0:2). Die Gäste gingen in einer zunächst wenig aufregenden Partie durch einen Kopfball von Ersin Cerimi (21.) in Führung. Luca Ruedi hatte kurz später freistehend den Ausgleich auf dem Fuß. Nach starkem Solo im Strafraum war wieder Ersin Cerimi (37.) zum 0:2 erfolgreich. Die SGM kam nach dem Wechsel besser ins Spiel, benötigte aber ein Kopfball-Eigentor (63.) zum 1:2. Die Gäste ihrerseits hatten trotz einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl Pech mit einem Alutreffer. Mit dem letzten Angriff drückte Julian Kloos (90.+6) eine Flanke von Manuel Schlichhärle zum 2:2 über die Linie.

SV Schemmerhofen ‐ SV Reinstetten 1:6 (1:3). Die Heimelf war personell auf letzter Rille, hielt zunächst aber gut mit. Fabian Bogenrieder (20.) stand beim 0:1 goldrichtig, Isaak Athanasiadis (27.) legte mit einem etwas zweifelhaften Elfmeter zum 0:2 nach. Nach einem guten Konter verkürzte Andreas Ludwig (37.) auf 1:2. Im Gegenzug stellte Philipp Kolb (39.) nach einem Abwehrfehler auf 1:3. Ludwig und Felix Fiederer hatten für den SVS Kopfballchancen. Danach war der Gast nicht mehr zu halten. Philipp Kolb (69.) stellte gegen die entblößte SVS-Abwehr auf 1:4, Isaak Athanasiadis (71.) per Elfer auf 1:5 und Christoph Haas (82.) auf das etwas zu hohe 1:6.

SGM Warthausen/Birkenhard ‐ SV Baustetten 1:1 (1:1). In Birkenhard stand das Endergebnis schon zur Pause fest, hätte aber ganz anders aussehen können. Nach einem langen Ball von Manoel Leven leitete ein SVB-Akteur (21.) die Kugel per Kopf zum 0:1 ins Netz. Bernhard Huchler (34.) sah bei der SGM zudem Gelb-Rot. Trotzdem kam die Heimelf nach einer Flanke von Andreas Wonschick durch Patrick Grimm (37.) zum 1:1. Cedric Welz und Philipp Birk-Braun trafen nach der Pause nur Aluminium. Gästekeeper Florian Raia sicherte in der Schlussphase gegen den durchgebrochenen Grimm das Remis.

Olympia Laupheim II ‐ SV Steinhausen 1:0 (0:0). In einer gutklassigen Partie zwischen zwei gleichwertigen Teams pfiff Schiedsrichterin Simone Hoffmann erstklassig. Die Heimelf hatte leichte optische Vorteile, die Gäste waren aber immer brandgefährlich, ohne aber zu den ganz zwingenden Chancen zu kommen. In der ersten Hälfte traf Stephan Strähle für die gegenüber den Vorwochen klar verbesserte Heimelf bei einem Freistoß nur den Pfosten. Hugo Höfner (88.) traf nach einer Ecke aus dem Gewühl zum späten 1:0.

TSG Achstetten ‐ TSV Kirchberg 3:5 (1:2). Der von Lukas Schick perfekt eingesetzte Daniel Rothenbacher (3.) markierte früh das 1:0 für die TSG, die dann aber zu nachlässig in der Abwehr agierte. Innerhalb kurzer Zeit drehten die Gäste durch Alexander Luppold (14., 20.) die Partie. Die TSG war optisch überlegen, der Gast effizient. Sven Häckelsmiller (54.) stellte auf 1:3, dem Daniel Rothenbacher (62.) das 2:3 folgen ließ. Der TSV scheiterte dann mehrmals an TSG-Keeper Markus Czerwinka, Lukas Kohler (74) traf aber zum 2:4. Die Hoffnungen der TSG nach dem 3:4 durch Justin Mehle (75.) zerstörte aber Alexander (80.) mit seinem Tor zum 3:5.

SF Schwendi ‐ SV Dettingen 5:1 (2:1). Der klare Sieg täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Andrija Puljitz (11.) sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß um die Mauer für das 1:0 der SF, Tobias Mayr (18.) nach gutem Nachsetzen von Lauren Klasan das 2:0. Für den dann besser ins Spiel kommenden Gast verkürzte Alexander Mayer (34.) auf 2:1. In der besten Phase des SVD parierte Fabian Ammann einen Elfer von Fabian Lorenz. Gegen die dann aber abbauenden Gäste stellte Michael Strobel (63.) nach einer Ecke mit der Brust das 3:1 her. Klasan (84., 88.) erhöhte im Nachschuss auf 4:1 und per Abstauber noch auf 5:1.