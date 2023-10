Reinstetten/Hürbel punktet im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A I Riß hat die SGM Reinstetten/Hürbel mit dem 1:1 die bis dahin weiße Weste des Tabellenführers SGM Ummendorf/Fischbach beschmutzt. Der VfB Gutenzell gewann gegen den SV Winterstettenstadt und kam so bis auf einen Punkt an Ummendorf/Fischbach heran. Die LJG Unterschwarzach verlor in Erolzheim und die SGM Rot/Haslach ging gegen den SV Kirchdorf leer aus. Der SV Eberhardzell ging bei der SGM Tannheim/Aitrach als Sieger vom Platz. Der FC Bellamont gewann im Derby gegen den SV Ellwangen.

FC Bellamont ‐ SV Ellwangen 4:2 (0:1). Die erste Halbzeit, insbesondere die Anfangsphase gehörte den Gästen, die bis zur Pause auch höher hätten führen können. Ganz anders verlief der zweite Durchgang. Der FCB nahm das Heft in die Hand und konnte innerhalb weniger Minuten die Partie komplett drehen. Trotz des Anschlusstreffers des SVE war der Heimerfolg von Bellamont nicht mehr gefährdet. Tore: 0:1 Andreas Paulus (40.), 1:1 Lorenz Bader (57./FE), 2:1 Stephan Maucher (60./FE), 3:1 Fabian Metzger (63.), 3:2 Felix Paulus (79.), 4:2 Matthias Arnegger (93.). Bes. Vork.: Rote Karte für den SV Ellwangen (89.). Res.: 4:2.

SGM Tannheim/Aitrach ‐ SV Eberhardzell 0:2 (0:2). Die Gäste bestimmten über weite Strecken den Spielverlauf und hatten auch deutlich mehr Tormöglichkeiten. Die SGM wachte erst in den letzten 20 Minuten auf und kam noch zu zwei guten Chancen. Insgesamt geht aber der 2:0-Sieg des SV Eberhardzell voll in Ordnung. Tore: 0:1 Axel Forstenhäusler (16.), 0:2 Fabian Steinhauser (44.). Res.: 2:2.

SV Erolzheim ‐ LJG Unterschwarzach 2:0 (0:0). Die Gäste begannen gut und spielten mutig nach vorn. Der SV Erolzheim hielt aber dagegen und fand mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie. In der 49. Minute erzielte Nicolas Kallabis die inzwischen hochverdiente Führung. Andrej Walter sorgte mit dem zweiten Treffer für die Illertaler in der 76. Minute für die Vorentscheidung. Durch das deutliche Plus an Tormöglichkeiten geht der Heimsieg in Ordnung.

VfB Gutenzell ‐ SV Winterstettenstadt 3:1 (1:1). Ein ausgeglichenes Spiel zeigten beide Teams im ersten Spielabschnitt. In der zweiten Halbzeit war dann der VfB Gutenzell die bessere Mannschaft und verdiente sich in den letzten zehn Minuten den Heimsieg. Tore: 1:0 Yanick Schraivogel (17.), 1:1 Julian Köberle (41.), 2:1 Mario Schraivogel (83.), 3:1 Florian Maier (85.).

SGM Reinstetten/Hürbel ‐ SGM Ummendorf/Fischbach 1:1 (0:2). Die Heimelf machte dem Tabellenführer das Leben sehr schwer und kam am Ende zu einem verdienten Punktgewinn. Simon Laupheimer brachte in der 62. Minute die Gäste mit 1:0 in Führung. Matthias Hatzing von der SGM Ummendorf/Fischbach gelang in der 72. Minute der verdiente Ausgleich.

SGM Rot/Haslach ‐ SV Kirchdorf 0:1 (0:1). Ein ausgeglichenes Spiel zeigten beide Mannschaften mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste aus Kirchdorf hatten aber das bessere Ende für sich. SVK-Spieler Marc Hörburger erzielte in der 16. Minute das Tor des Tages. Der SGM gelang es nicht, diesen früher Treffer auszugleichen. Res.: 1:3.