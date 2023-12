Reinalter als Mitglied im Fraktionsvorstand der Grünen bestätigt

Die Grüne Bundestagsfraktion hat Anja Reinalter am Dienstag, 12. Dezember, mit überwältigender Mehrheit von 93 Prozent bei der Wahl zur Parlamentarischen Geschäftsführerin und Teil des Fraktionsvorstands bestätigt. Als Parlamentarische Geschäftsführerin plant und koordiniert Anja Reinalter die Abläufe im Parlament. Sie ist Personalverantwortliche für die Fraktion und Haushaltsvorständin. Eine wichtige Rolle spielt sie auch als Mittlerin unter den Ampelfraktionen, wenn es in schwierigen Zeiten wie diesen darum geht, Mehrheiten zu sichern und Kompromisse zu finden, wie die Bundestagsabgeordnete mitteilt. Reinalter wurde erstmals vor zwei Jahren in das Amt gewählt. Damit ist sie nicht nur die erste Frau überhaupt aus dem Landkreis Biberach, die in den Bundestag eingezogen war, sondern auch die Erste, die im Fraktionsvorstand auf Bundesebene tätig ist.