Douglas Wolfsperger hat sich vorige Woche als neuer künstlerischer Leiter der Biberacher Filmfestspiele präsentiert. Seinen Hauptjob als Regisseur und Produzent von Dokumentarfilmen wird er deshalb aber nicht an den Nagel hängen, im Gegenteil. Aktuell arbeitet der 66-Jährige unter dem Titel „Sie, Er, Ich“ an einem Dokumentarfilm, der sich mit transsexuellen Menschen in Oberschwaben und deren Lebensläufen beschäftigt. Hierfür sucht er noch einen ganz bestimmten Protagonisten.

„Oberschwaben ist mein filmisches Biotop“, sagt Wolfsperger. Hier hat er einige seiner wichtigsten Filme wie „Die Blutritter“ gedreht. „Hier bin ich zur Schule gegangen, hier fühle ich mich beheimatet.“ Immer wieder wirft er dabei in seinen Filmen den Blick auf Menschen, die scheinbar am Rand der Gesellschaft stehen. Im aktuellen Projekt sind es Transmenschen und deren Lebensläufe jenseits der großen Metropolen.

Welches Konzept der Film verfolgt

Kaum jemand könne vermutlich nachvollziehen, was es bedeute, sich im eigenen Körper „falsch“ zu fühlen und nicht dem Geschlecht, das bei der Geburt zugewiesen wurde, anzugehören, so Wolfsperger. Für seinen Film „Sie, Er, Ich“ porträtiert er mehrere dieser Menschen im Alter zwischen 16 und 60, die sich jeweils an unterschiedlichen Punkten ihrer Geschlechts-Angleichung befinden.

Regisseur Douglas Wolfsperger (2. v. l.) und sein Kamerateam haben bereits im vergangenen Sommer für den neuen Film unter anderem in Bad Waldsee gedreht. (Foto: Wolfgang Heyer )

Allesamt sind sie in ihrer Heimat geblieben, weil dies zu ihrer Identität gehört wie das neue Geschlecht. Der Film zeigt sie in ihrem Alltag und in ihrem Umfeld - mit allen Widersprüchen und Brüchen. Obwohl ihre Entwicklung den traditionellen Vorstellungen von Familie widerspricht, werden ihnen oft aber auch Respekt und Unterstützung entgegengebracht, gelegentlich auch von unerwarteter Seite. Im Mittelpunkt stehen ihr Mut und ihre Kampfeslust, sich in ihrem neuen Leben zu behaupten, aber auch ihre Sehnsüchte, Zweifel, Hoffnungen - und ihr Humor, der sie in besonderer Weise auszeichnet.

Wen der Regisseur sucht

Die Dreharbeiten haben bereits im Sommer 2023 begonnen. „Was uns derzeit noch fehlt, ist ein junger Transmann im Alter zwischen 14 und 20 Jahren, der das Prozedere mit der Transition noch vor sich hat“, sagt Wolfsperger. Sein Wunsch wäre, wenn diese Person aus der Region Biberach kommen würde. Er sei sich bewusst, dass es Überwindung kostet, sich in einer solchen Situation bei ihm als Filmemacher zu melden, sagt Wolfsperger. „Hier geht es um gegenseitiges Vertrauen.“

Douglas Wolfsperger verfolgt neben der neuen Tätigkeit als künstlerischer Leiter der Biberacher Filmfestspiele auch seine Arbeit als Regisseur und Produzent weiter. (Foto: Gerd Mägerle )

Sollte sich jemand melden, werde er zunächst unverbindlich Vorgespräche führen, um die Person besser kennenzulernen und das Filmprojekt zu erläutern. „Es geht dabei um einfühlsame Porträts der einzelnen Protagonisten. Und möglicherweise tut man einen guten Dienst für andere, die in einer ähnlichen Situation sind, sich damit aber nicht an die Öffentlichkeit trauen“, sagt Wolfsperger.

Wer mitmachen will, muss sich allerdings bald entscheiden. Denn die Dreharbeiten, bei denen die Person auch mit anderen Protagonisten aus dem Film zusammentrifft, sollen im April/Mai in Oberschwaben stattfinden.

So kam Wolfsperger auf die Filmidee

Auf das Thema gestoßen sei er schon 2015. Damals ging es im Zusammenhang mit einem neuen Bildungsplan in Baden-Württemberg um die fächerübergreifende Behandlung der Akzeptanz homo- und transsexueller Vielfalt und verschiedener Lebensmodelle neben der klassischen Ehe. „In dieser Zeit bin ich mit einigen Betroffenen in Kontakt gekommen und es entstand die Idee zu einem Filmprojekt in Oberschwaben“, sagt Douglas Wolfsperger.

Sein Film wird nun zwar in der Region gedreht, die Premiere wird er aber nicht bei den Biberacher Filmfestspielen erleben. „Da werde ich meine neue Tätigkeit als künstlerischer Leiter und meinen Beruf als Regisseur und Produzent künftig sauber auseinander halten“, kündigt er an.

Sollte es einen jungen Transmann aus Oberschwaben geben, der im Film von Douglas Wolfsperger mitwirken möchte, schreibt an [email protected]