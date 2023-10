Regionenliga VI: Niederlagen für Warthausen und Reinstetten

Der TSV Warthausen hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI am fünften Spieltag eine Auswärtsniederlage quittieren müssen. Der SV Reinstetten verlor zu Hause.

SGM Dietmanns/Hauerz/Bellamont ‐ TSV Warthausen 4:2 (4:2). In Hauerz präsentierte sich der TSV in den ersten zehn Minuten spielerisch aktiv und zweikampfstark, geriet aber dennoch durch Diana Schlachter (6.) in Rückstand. Warthausen blieb jedoch dran, Julia Niedermaier (16.) traf zum 1:1 und Jessica Jäger (17.) zum 2:1. Diana Schlachter (39.) sorgte für das 2:2. Danach brach der TSV ein und die Heimmannschaft erzielte das 3:2 durch Lisa Stampfer (41.), Diana Schlachter (45. +1) erhöhte auf 4:2. In der zweiten Halbzeit änderte sich nichts mehr und so musste der TSV letztlich eine Niederlage quittieren. Am nächsten Sonntag trifft der TSV Warthausen im Heimspiel auf den FC Blönried (Anstoß: 11 Uhr).

SV Reinstetten ‐ SV Immenried 3:4 (1:3). Tore: 0:1 Hanna Straub (7.), 0:2 Melanie Brack (22.), 0:3, 2:4 Pia Kling (27., 66.), 1:3 Kathrin Högerle (35.), 2:3, 3:4 Annika Schoch (51., 90. +2). Am Sonntag, 22. Oktober (Anpfiff: 11 Uhr), gastiert der SV Reinstetten beim SV Deuchelried.