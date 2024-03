Der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann geht Ende September in Ruhestand. Noch vor den Sommerferien will der Gemeinderat entscheiden, wer seine Nachfolge antritt. In er jüngsten Ratssitzung ging es aber zunächst einmal um die Stellenausschreibung und darum, was ein Baubürgermeister oder eine Baubürgermeisterin denn an Qualifikationen mitbringen muss. Dazu gingen die Meinungen auseinander.

Im Herbst 2008 wurde Kuhlmann, damals Biberacher Stadtplanungsamtsleiter, zum Nachfolger von Baubürgermeister Julius Ogertschnig gewählt. Am 30. September endet nach 16 Jahren seine zweite Wahlperiode. Schon vor einiger Zeit hat er angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Der Gemeinderat hat deshalb am Donnerstag beschlossen, die Stelle noch in diesem Monat auszuschreiben. Bis Mitte Mai soll feststehen, welche Bewerberinnen und Bewerber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, die dann Anfang Juni stattfinden. Die Entscheidung, wer die Stelle bekommt, trifft der Gemeinderat am 11. Juli.

Plädoyer für eher „offene“ Ausschreibung

Während der formale Rahmen in der Sitzung unstrittig war, gab es Diskussionen darüber, welche Qualifikationen in der Ausschreibung von den Bewerbern gefordert werden sollen. „Ich möchte darum werben, dass wir die Stelle möglichst open-minded ausschreiben. Wir brauchen einen Macher, Manager und Controller, der gerne aus dem Bereich Städtebau und Architektur kommen kann, aber das sehe ich nicht als Hauptkriterium“, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Man habe die Stelle 2008 auch „sehr offen“ ausgeschrieben. Baubürgermeister-Stellen seien auch in anderen Städten zuletzt nicht einfach zu besetzen gewesen. „Da gibt es eher weniger Bewerber“, so der OB.

Die Verwaltung schlug in der Ausschreibung deshalb die Formulierung vor: „Für diese herausragende Führungsposition suchen wir eine Persönlichkeit, die über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung sowie idealerweise entsprechende berufliche Qualifizierung im genannten Geschäftskreis verfügt. Von Vorteil ist ein abgeschlossenes Masterstudium Public-Management oder die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder eine vergleichbare Qualifikation.“

Freie Wähler, FDP und CDU folgten der OB-Linie. „Wir finden die Offenheit der Ausschreibung sehr gut“, meinte Stefanie Etzinger (FW). Ihre Fraktion hoffe auf gute Bewerber. „Wir sollten die Ausschreibung möglichst so gestalten, dass sich auch jemand bewirbt“, sagte Oliver Lukner (FDP). Zu viele Einschränkungen seien nicht sinnvoll.

Das Amt des Baubürgermeisters sei von überragender Bedeutung für die Stadt, so Peter Schmogro (CDU). „Diese Position hat starken Einfluss auf die Lebensqualität und die Infrastruktur der Stadt.“ Dazu brauche es Führungskompetenz und natürlich auch eine Kompetenz im Baubereich. „Darauf werden wir als Gemeinderat bei er Wahl achten.“ Deshalb brauche es keine Änderung der Stellenanzeige. Auch Ralf Heidenreich (Linke) schloss sich dieser Haltung an. Der nächste Baubürgermeister werde ohnehin weniger gestalterisch tätig sein können als der jetzige. „Künftig geht es um Erhalt und Bauen im Bestand.“

SPD-Antrag findet keine Mehrheit

SPD und Grüne hätten hingegen gerne gehabt, dass in der Ausschreibung Qualifikationen als Architekt oder Bauingenieur gefordert werden. Elise Allgaier (SPD) stellte einen entsprechenden Antrag. „Die jetzige Ausschreibung betont eher das Verwalten und nicht das Gestalten“, sagte Uwe Zeller (Grüne). Die Stadt Biberach sei „ein Filetstück für Leute, die gestalten wollen“. Letztlich fand der SPD-Antrag aber keine Mehrheit. Diese gab es für den Verwaltungsvorschlag bei Enthaltungen er Grünen.