In den kommenden Tagen bietet Tourismus Biberach wieder spannende Stadtführungen an. Eine dieser Führungen widmet sich dem Rassismus in der Stadtgeschichte. Dies teilt die Stadtverwaltung Biberach mit.

Nationalsozialismus in Biberach: Anlässlich der Sonderaustellung „Nationalsozialismus in Biberach“ im Museum Biberach gibt es am Donnerstag, 5. Oktober, um 16 Uhr eine außerplanmäßige Stadtführung zu eben diesem Thema. Bei dem rund eineinhalbstündigen Rundgang mit Stadtführerin Ina Billwiller geht es um Täter, Helfer und Trittbrettfahrer. Es wird der Frage nachgegangen, welche Rolle die Juden zu dieser Zeit in Biberach gespielt haben und warum am 12. April 1945 die Kirchenglocken stehen blieben. Erwachsene zahlen 9 Euro.

Historischer Stadtrundgang: Der Weberberg, die ehemalige Zunftsiedlung der Weber, beheimatet einige aufwendig sanierte Fachwerkhäuser und ist nur ein Höhepunkt auf dem historischen Stadtrundgang am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr. Darüber hinaus gehört die Besteigung des Weißen Turms ebenso zum Programm wie die Besichtigung der Stadtpfarrkirche St. Martin. Beim Bummel über den Marktplatz zeigt Stadtführer Horst Gutermann die prächtigen Bürgerhäuser und erzählt die Geschichte des Esels. Erwachsene zahlen für die zweistündige Führung 12 Euro.

Am Mittwoch, 11. Oktober, um 14 Uhr präsentiert Stadtführerin Edeltraud Garlin die historischen Schätze (ohne Besteigung des Weißen Turms) bei einem eineinhalbstündigen historischen Stadtrundgang. Erwachsene zahlen 9 Euro.

Themenführung Rassismus am Sonntag: Rassismus, Antisemitismus, Kolonialismus und Fremdenfeindlichkeit gab es nicht nur in der „weiten“ Welt, sondern auch ganz konkret vor Ort in Biberach. Stadtführerin Christa Lauber beleuchtet am Sonntag, 8. Oktober, um 14 Uhr dieses Thema bei der zweistündigen Führung „Rassismus in der Stadtgeschichte: Täter, Opfer, Profiteure“.

Wie standen etwa Christoph Martin Wieland und seine Cousine Sophie La Roche zur Sklaverei und People of Colour? Was haben die Biberacher mit Kolonialismus zu tun und wie profitierten sie? Wie zeigte sich während des Hitlerfaschismus der Antisemitismus in der Stadt und der Rassismus im Lager Lindele? Und vor allem: Was kann die Gesellschaft sowie jede und jeder Einzelne gegen Rassismus beitragen? Die zweistündige Stadtführung kostet für Erwachsene zwölf Euro.

Treffpunkt für alle Führungen ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt bei den Stadtführerinnen und Stadtführern erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahren und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.

Weitere Informationen und individuelle Buchungen unter Telefon 07351/51-165, per Mail an [email protected] oder unter www.biberach-tourismus.de.