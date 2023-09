Radfahrer prallen frontal zusammen

Zwei Radfahrer haben sich am Mittwoch bei einem Unfall in Biberach leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 6 Uhr war eine 47-Jährige auf dem Radweg von der Ulmer Straße in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. In einer Kurve kam ein 38-Jähriger, ebenfalls mit einem Fahrrad, entgegen. Im Begegnungsverkehr stießen die Radfahrer frontal zusammen. Denn beide fuhren wohl nicht weit genug rechts. Durch die Kollision erlitten sie leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. An den Rädern entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.