Quadratmeterpreise sind teils gestiegen

Die gemeinsame Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Biberach-Mitte hat den aktuellen Grundstücksmarktbericht 2023 veröffentlicht. Der Grundstücksmarktbericht gehört zu den freiwilligen Aufgaben des Gutachterausschusses. Der Bericht dient dazu, den in der Immobilienwirtschaft tätigen Berufsgruppen, der Verwaltung, zahlreichen Behörden und der interessierten Öffentlichkeit den Grundstücksmarkt im Gebiet des Gutachterausschusses transparent zu machen.

2021 wurde der gemeinsame Gutachterausschuss Biberach-Mitte gegründet, dem die Stadt Biberach an der Riß, die Stadt Bad Schussenried sowie die Gemeinden Attenweiler, Eberhardzell, Hochdorf, Ingoldingen, Maselheim, Mittelbiberach, Ummendorf und Warthausen angehören. Jetzt wurde der erste gemeinsame Grundstücksmarktbericht erstellt. Die Kaufpreissammlung der Jahre 2021 und 2022 dient als Grundlage für diesen Bericht.

Im Grundstücksmarktbericht werden Preisspannen und Durchschnittspreise von neuen Eigentumswohnungen, gebrauchten Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern und Doppel- und Reihenhäusern veröffentlicht. Weiter enthält der Bericht wertrelevante Daten für Immobiliensachverständige wie Marktanpassungsfaktoren und Liegenschaftszinssätze sowie die neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2023.

Im Jahr 2022 sind 813 Kaufverträge bei der Geschäftsstelle eingegangen, was einem Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 1100 Kaufverträgen entspricht. Im Gebiet wurden in 2022 insgesamt 244 Millionen Euro umgesetzt, 54 Millionen Euro weniger als im Vorjahr, dies entspricht einem Umsatzrückgang von 22 Prozent. In 2022 sind die Quadratmeterpreise für neue und gebrauchte Eigentumswohnungen durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen, bei einem gebrauchten Ein- und Zweifamilienhaus lag der Durchschnittspreis gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent höher. Die Preiserhöhungen von 2021 auf 2022 liegen auf derzeitigem Inflationsniveau. Im Hinblick auf 2023 zeigt sich, dass die Kaufpreise bei modernisierungsbedürftigen Gebrauchtimmobilien eine moderate Abwärtstendenz aufzeigen. Bei Neubauobjekten ist auch in 2023 ein Preisanstieg zu verzeichnen.

Grundstücksmarktbericht