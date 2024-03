Princess Ogede erhält den Hilde-Frey-Preis

Die Absolventen der Mali-Gemeinschaftsschule sind mit einer Feier verabschiedet worden. Rektor Karl Schley übergab Preise und Belobigungen.

„Tritt frisch auf – mach‘s Maul auf – hör bald auf!“ An dieses Zitat von Luther hielten sich die Redner an der Abschlussfeier der Mali-Gemeinschaftsschule. Die Elternbeiräte Alexandra Iraki und Cjelika Pehar eröffneten den Abend und wünschten den Schülern Glück auf ihrem weiteren Lebensweg. Rektor Karl Schley bedankte sich bei den Klassenlehrern Alexander Hagen (9a), Dieter Maucher (9b) und Lukas Krug (10) für die mit viel Herzblut betriebene Unterrichtsarbeit und gab anschließend die Preise und Belobigungen aus. In der Hauptschule ging der Hilde-Frey-Preis als beste Schülerin an Princess Ogede (1,7), die auch einen der drei Bauer-Buch-Preise bekam. Belobigungen gingen an: 9a: Bukurije Resahni (2,1), Elif Yaylali (2,1), Omar Hassan-Mustafa (2,2), Roberta Pehar (2,2), Carina Schilling (2,2), Marcel Hartmann (2,3) Mamadou Diallo (2,4) und Batul Alame (2,4). In der 9b errangen Manuel Sauter und Pearl Bierstedt mit einem Durchschnitt von 1,8 einen Preis. Eine Belobigung ging an Susan Ramadan mit einem Schnitt 2,4. In der 10. Klasse der Werkrealschule ging der Hilde-Frey-Preis an Wiktoria Banazewska mit einem Schnitt von 2,0. Belobigungen erhielten: Beritan Ovayolu (2,2), Rajmonda Sadiki (2,3), Corinna Heipl, Tiziana Novello und Vlada Rayeva (alle 2,4). Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Schüler dann im Abdera.