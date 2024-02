Prfeis für die Braith-Grundschule

Im Rahmen der Ausstellung „Hugo Häring. Die Welt ist noch nicht ganz fertig“ präsentiert das Museum Biberach bis zum 18. Februar die Einreichungen für die Hugo-Häring-Auszeichnung 2023 im Glasbau des Museums. Die Hugo-Häring-Auszeichnung wird an Bauherrinnen und Bauherren sowie Architektinnen und Architekten für vorbildliche Bauwerke in Baden-Württemberg vergeben. Dies teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit. Demnach prämierte der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA von den 30 Einreichungen in der Kreisgruppe Ulm - Donau - Iller sieben neue Bauwerke in den Landkreisen Biberach, Alb-Donau-Kreis und Ulm. In einer dreiteiligen Serie werden die vier prämierten Projekte aus dem Landkreis Biberach vorgestellt, im zweiten Teil der Erweiterungsbau der Braith-Grundschule in Biberach. Bauherr ist die Stadt Biberach, Architekt war Lanz Schwager von Architekten BDA.

Der am Ratzengraben gelegene Erweiterungsbau der Braith-Grundschule wurde 2022 nach zweijähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Der Neubau ergänzt das in unmittelbarer Nähe befindliche historische Schulhaus um Räume für den Ganztagesbetrieb: eine Mensa, eine integrierte Schulbücherei sowie der separat betriebene Hort sind dort untergebracht. Das städtische Bauprojekt hat circa 4,4 Millionen Euro gekostet.

Die Jury würdigte laut Mitteilung das Projekt wie folgt: Der zweigeschossige Baukörper in Holzbauweise nimmt in überzeugender und ansprechender Körnigkeit städtebaulich Bezug zur umgebenden Bebauung auf. Geschickt und unaufgeregt wird das Bauvolumen auf der historischen Zwingermauer positioniert und schafft durch diese Anordnung im Süden eine großzügige Freifläche als Aufenthalts- und Spielbereich für die Kinder und Lehrkräfte. Die gewählte Holzkonstruktion ist aufgrund des stringenten Grundrisses klar und einfach gegliedert. Dieses Erscheinungsbild zeigt sich ebenso in einer harmonischen und durch Einfachheit bestechenden Fassadenstruktur. Wohlproportionierte und richtig gesetzte Fensteröffnungen erlauben spannende Blicke in die Umgebung sowie lichtdurchflutete und freundlich gestaltete Innenräume. Durch kluge Raumfolgen und Raumgrößen entstand auch im Innern des Schulgebäudes eine angenehme und kindgerechte Atmosphäre. Das Gebäude besticht ganzheitlich in seiner Einfachheit durch konsequente Einhaltung in Materialität und Formgebung.