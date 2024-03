Premierentitel für Beaverettes

Die Beaverettes, die Cheerleader der American Footballer der Biberach Beavers (Regionalliga Südwest), sind bei den Landesmeisterschaften in Tübingen mit drei Mannschaften angetreten. Insgesamt starteten 77 Teams in 20 Kategorien.

Bei den Senior All Girls waren laut Mitteilung neben den Beaverettes drei weitere Teams dabei. Die Biberacherinnen kamen mit ihrem zweieinhalbminütigen Routine-Programm auf 155 Punkte und belegten damit den vierten Platz. Der Titel ging an das Team HHC Universe aus Schnaitheim (220,5 Punkte), gefolgt von den Blue Devils aus Hockenheim (179,5 Punkte) und den Wild Stars aus Ludwigsburg (172 Punkte). „Unser Programm lief nicht ganz fehlerfrei, aber trotzdem waren wir zufrieden mit unserer Leistung. Unser Ziel war die DM-Qualifikation und die haben wir erreicht“, sagte Rosalie Baumgartner von den Beaverettes.

Biberacher Quintett lässt alle hinter sich

In der Kategorie Junior All Girls trat der U16-Nachwuchs der Beaverettes, die Beaverellas, an. Neun Teams waren insgesamt am Start. Die Beaverellas legten bei ihrem zweiten Auftritt bei der Landesmeisterschaft eine gute Performance hin, erreichten Platz fünf mit 161,5 Punkten und qualifizierten sich damit ebenso für die DM, die am 4. Mai in Frankfurt am Main ausgetragen wird.

Noch besser lief es für die Beaverettes in der Kategorie Senior All Girl Groupstunt. Die fünf Biberacherinnen ließen alle sieben weiteren Teams hinter sich und sicherten sich mit 115,5 Punkten den Landesmeistertitel - den ersten in der Beaverettes-Historie - und fahren damit ebenso zu DM.