Premiere der Ehevorbereitung auf dem Martinusweg

Die Dekanate Biberach und Saulgau bieten Ehevorbereitungskurse für Paare an, die kurz vor ihrer kirchlichen Trauung stehen. Im Wechsel aus nachdenklichen Impulsen, aktiven Elementen aus dem Bereich der Erlebnispädagogik und diversen Gestaltungsmöglichkeiten der Traufeier führen die Referenten und Referentinnen laut Pressemitteilung durch diesen für die Paare besonderen Tag. Die teilnehmenden Paare können sich ganz aufeinander einlassen und sich neben den organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitungen der Hochzeit einen Tag Auszeit gönnen. Erstmals wurde dabei der Martinusweg miteinbezogen.

Dekanatsreferent Robert Gerner, der diesen Tag gemeinsam mit Julia Hainzl–Schlecht und Chris Schlecht leitete, stellte den Kurs unter das Thema „Wenn man geht, kommt etwas in Bewegung“. Nach dem Start an der Johanneskirche auf dem Jordanbadgelände agierten die Paare unter anderem beim Balancieren auf der Slackline oder beim Tauziehen und stellten hier jeweils einen Bezug zum künftigen (Ehe-)Leben an. Bei nachdenklichen Gesprächsimpulsen, den die Paare mit auf den Weg bekamen, konnten sie laut Dekanatsmitteilung nach dem aktiven Teil beim Mittagessen am Feuer durchatmen. Den Abschluss bildete eine Zusammenkunft in der Ummendorfer Kirche.

Die nächste Ehevorbereitung auf dem Martinusweg ist für Frühjahr 2024 geplant. Ein Datum steht noch nicht fest. Weitere Infos zu den Ehevorbereitungsseminaren der Dekanate Biberach und Saulgau gibt es online unter dekanat–biberach.de