Preise für HBC-Mitglieder bei BIM-Award 2023

Die Realisierung von Bauprojekten unter Verwendung der Methode „Building Information Modeling“ (BIM) gewinnt zunehmend an Relevanz. In Baden-Württemberg wird diese Arbeitsweise vermehrt für Bundes- und Landesstraßen eingeführt. In 50 Pilotprojekten wird BIM angewendet. Erstmals wurde der BIM-Preis der Virtuellen Akademie als Sonderkategorie im Rahmen des BIM-Awards des BIM Cluster Baden-Württemberg verliehen. Damit gehen jährlich Auszeichnungen an junge Wissenschaftler, deren Projekte und Abschlussarbeiten einen Beitrag zur Weiterentwicklung der digitalen Planung und Umsetzung von Bauprojekten leisten. Ferner lobte das BIM Cluster Baden-Württemberg weitere Awards aus, an denen sich Studierende und Mitarbeitende der Hochschule Biberach (HBC) beteiligten. Dies teilt die HBC mit.

Für ihr Projekt „Barrierefreiheit für alle“ erhielten Masterstudierende des Studiengangs Projektmanagement (Bau) der HBC von Landesverkehrsminister Winfried Hermann den dritten Preis in der Sonderkategorie „Virtuelle Akademie“. Das Ziel von Marlon Gilfert, Valentina Fein, Gonzalo Frem Bestani, Benjamin Halder, Nico Kopp, Sofia Naufe, Marius Raff, Philipp Schneider, Valeria Reynaga und Jonas Weichel war, die Barrierefreiheit an der Hochschule zu verbessern. „Eine barrierefreie Gesellschaft ermöglicht es allen Menschen, aktiv am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben. Neben den baulichen Maßnahmen zur Barrierefreiheit, die getroffen werden müssen, können auch digitale Tools die barrierefreie Zugänglichkeit von Gebäuden unterstützen“, so das Projektteam.

Durch digitale Tools haben die Studierenden zwei Prototypen für die barrierefreie Wegeführung entwickelt. Die Prototypen, VR-Easy und Viewar wurden als besonders hilfreiche Software-Tools identifiziert. VR-Easy verwendet 360-Grad-Fotoaufnahmen der Innenräume für einen digitalen Rundgang durch den Campus. Viewar stellt für Nutzer die reale Umgebung durch die Handykamera mit integrierten Augmented-Reality-Elementen vor Ort dar und dient als Indoor-Navigation mit direkter digitaler Wegeführung.

Neben dem dritten Platz in der Sonderkategorie gab es für die HBC-Studierenden auch Rang zwei beim Publikumspreis. „Es ist erfreulich, dass die Virtuelle Akademie im Rahmen des BIM-Awards erkennt, wie verschieden digitale Gebäudemodelle angewendet werden können und wie unterschiedlich Infrastruktur aufgefasst werden kann. BIM ermöglicht eben nicht nur im klassischen Bauwesen die Vernetzung zwischen den Projektbeteiligten, sondern dient auch als Grundlage für weitere Themen, wie die Barrierefreiheit oder Orientierung innerhalb der Gebäude“, so Studentin Valentina Fein.

Zwei weitere Preise erhielt das Startup BII (Building Information Innovator), das aus einer an der HBC von Prof. Christof Gipperich initiierten Idee hervorgegangen ist und mit der Uni Würzburg und dem Lehrstuhl für Games Engineering umgesetzt wird. In der Kategorie „Rethink BIM“ bewarb sich die BII mit ihrem Softwareprojekt dProB. Die digitale Simulationssoftware, verknüpft visuelle Bauplanung mit Gaming-Technologien, um in Echtzeit realistische Simulationen und Auswertungen in 5D zu erzeugen. Die Ablaufplanung am Modell macht es möglich, mit wenigen Klicks komplexe Bauabläufe zu planen. Die Jury vergab für dieses Konzept den dritten. Platz. Zudem erhielt Geschäftsführer Jonas Wolpold für seinen fünfminütigen Pitch vor den Zuschauer den Publikumspreis.