Wer sein Kind in die Ganztagsbetreuung der Dollinger-Realschule schickt, muss zum neuen Schuljahr mehr bezahlen. Weil die Betreuung nicht mehr kostendeckend angeboten werden kann, hat sich der Hauptausschuss einstimmig für eine Erhöhung ab 1. September ausgesprochen. Gleichzeitig gibt es auch ein neues Betreuungsangebot.

Seit 2008 bietet die „Dolli“ einen Ganztagsbetrieb in offener Angebotsform an. Nutzen können ihn Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis sieben. Vier Betreuungstage, einer davon als Lernzeitbetreuung, kosten seither zehn Euro pro Monat, zwei Betreuungstage (einer als Lernzeitbetreuung) kosten monatlich fünf Euro. An den Betreuungstagen dauert das Angebot von 13.30 bis 16 Uhr, die Lernzeitbetreuung dauert von 15 bis 16 Uhr.

42 Cent pro Stunde

„Das Entgelt ist jetzt schon seit 15 Jahren auf diesem günstigen Niveau. Wir bieten dafür eine flexible Betreuung, bei der die einzelne Stunde gerade einmal 42 Cent kostet“, rechnete der Erste Bürgermeister Ralf Miller in der Ausschusssitzung vor.

Man wolle aber auch künftig kostendeckend arbeiten, aber gleichzeitig auch die inhaltliche Qualität des Angebots aufrecht erhalten. Deshalb soll das Entgelt nun angehoben werden. Das Modell mit vier Betreuungstagen kostet ab dem neuen Schuljahr 20 statt zehn Euro im Monat. Das Modell mit zwei Betreuungstagen verteuert sich von fünf auf zehn Euro. Um noch mehr Flexibilität zu ermöglichen, gibt es künftig auch ein Modell mit drei Betreuungstagen, das monatlich 15 Euro kosten wird.

Lieber öfter, dafür weniger stark erhöhen

„20 Euro für insgesamt 40 Stunden ist ein absolut niedriger Preis für eine Betreuung in kleinen Gruppen“, sagte Stefanie Etzinger (Freie Wähler) und sprach von einem „Luxusangebot“. Dass das Entgelt allerdings nach 15 Jahren verdoppelt werde, klinge schon krass. „Wir sind deshalb generell für kleinere Anpassungen in kürzeren Zeiträumen.“ Diesem Rat schloss sich auch Petra Jung (Grüne) an.

Skeptischer gab sich Waltraud Riek (SPD), „auch wenn es insgesamt ein kleiner Betrag ist“. Es gebe auch Schulen, an denen eine solche Betreuung kostenlos angeboten werde. „Das sollte überall gleich sein.“

Land finanziert mit

Die zuständige Amtsleiterin Verena Fürgut wies darauf hin, dass die weiterführenden Schulen für eine solche Betreuung Geld verlangen dürfen. An den beiden städtischen Gymnasien werde die Finanzierung über Fördervereine organisiert. Für die „Dolli“ nehme die Stadt das Geld zwar ein, reiche es aber an die Schule weiter, um die Betreuung zu finanzieren. Der größte Teil davon werde im Übrigen über das Jugendbegleiterprogramm des Landes finanziert.

Zustimmung kam von der FDP. Die angebotene Flexibilität sorge dafür, dass Eltern nur für die tatsächlich benötigten Betreuungstage bezahlen müssten, so Hildegard Ostermeyer.

Für zehn Euro monatlich biete die Schule seit 15 Jahren ein ganz schön großes Angebot, meinte Lucia Authaler (CDU). Es sei deshalb legitim, das Entgelt jetzt zu erhöhen.