Posaunen und Tuben bringen weiche Klangfülle in die Aula

Ein klangvolles, vorweihnachtliches Konzert hat das Blechbläser-Ensemble Low Brass am Tag vor Heiligabend in der Aula der Dollinger-Realschule gegeben. Unter der Leitung von Manuel Zieher hat das 22 Musiker zählende Ensemble aus 16 Posaunisten, vier Tuben und zwei Schlagzeugern weihnachtliche, festliche und gängige Musik zelebriert. Der Profi-Trompeter Martin Hutter aus Wangen trat als Gastsolist mit dem Ensemble auf.

Fast 700 Besucher wollten sich das Konzert nicht entgehen lassen. Mit in Moll klingenden Akkorden begann es mit dem Stück „The Wellermann“. Dabei drangen gleich die ersten Tonfolgen des Seemannslieds aus Neuseeland durch. Die Posaunisten waren beim Ziehen der schnellen Achtelpassagen gefordert, als sie das Stück in verschiedenen Variationen präsentierten. Mit „Gabriella’s Song“ folgte eine berührende Ballade aus dem Film „Wie im Himmel“. Fast eiskalt lief es einem dabei über den Rücken, wenn die Musiker den Hilfeschrei von Gabriella in einem aufwühlende Crescendo klangvoll interpretierten.

Rockig wurde es bei „Don’t Stop Me Now“, einem Hit der Gruppe Queen mit mitreißendem Rhythmus. Bei der Ballade „You Raise Me Up“ betrat Gastsolist Martin Hutter zum ersten Mal die Bühne. Gefühlvoll präsentierte Hutter diese getragene Melodie mit seinem Flügelhorn und seiner Trompete im weichen Klangbett von Low Brass. Franziska Wientges, die sonst an der Posaune spielte, begleitete hier den Solisten und das Orchester am Flügel. Wientges, die momentan an der Musikhochschule in Hannover Klavier studiert, blieb am Flügel sitzen und gab die dreiminütige „Sonate in Cis Moll“ von Domenico Scarlatti meisterhaft zum Besten. Getragen und feinfühlig folgte „Lullaby“ von Low Brass, bevor Hutter mit der Trompete den Festbänkler-Hit „Unsere Reise“ spielte. Ein Duett aus Hutter am Flügel- und Manuel Zieher am Tenorhorn mit einer alpenländisch anmutenden Weise, war der Einstieg zu weihnachtlichen Klängen beim Konzert. „Feliz Navidad“, „We Are The World“ und ein „Christmas Mix“ standen als weitere Stücke auf dem Programm.

Die Besucher hatten nach einer Stunde noch nicht genug von den etwas anderen Klängen von Low Brass und forderten mit reichlich Applaus noch Zugaben. Ein großartiges Konzert der jungen Musiker und des Solisten mit ihrem Dirigenten endete abschließend mit dem Weihnachtslied „O du fröhliche“.

Alle der von Low Brass aufgeführten Stücke wurden vom musikalischen Leiter Manuel Zieher speziell für dieses Ensemble arrangiert. Die Mitglieder des Ensembles sind alle aktuelle oder ehemalige Schüler von Zieher, der als Dozent für tiefes Blech an der Bruno-Frey-Musikschule in Biberach tätig ist. 2023 erhielt das Ensemble einen Förderpreis beim Bruno-Frey-Stiftung. Es war insgesamt das sechste Konzert dieser Formation. Für 23. Dezember 2024 ist das nächste Konzert dieses Ensembles geplant.

Musikdirektor Andreas Winter, der die Gäste am Anfang begrüßte, sagte: „Ich freue mich als Musikschulleiter auf das besondere Konzert und die tolle Musik. Die tiefen Töne sind Balsam für die Seele.“ Nach dem Konzert gab es von ihm und den Besuchern nur ein Wort dafür: „spitze“.