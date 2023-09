Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Einen nicht mehr fahrtauglichen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag in Biberach aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht war eine Zeugin um kurz vor 7.45 Uhr auf der B 30 in Fahrtrichtung Friedrichshafen unterwegs, auf Höhe Jordanei fiel ihr ein VW auf. Der VW fuhr deutlich in Schlangenlinien und auf beiden Fahrspuren. Am Jordanei fuhr der VW von der B30 ab. Die Zeugin verständige die Polizei. Eine Polizeistreife befand sich in der Nähe und entdeckte das Auto noch fahrend in der Memminger Straße. Am Steuer saß ein 23–Jähriger, der stark nach Alkohol roch. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte zu viel intus, er war nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt, den VW musste er stehen lassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb wird empfohlen, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. „Hinschauen, helfen, melden“ sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.