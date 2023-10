Biberach

Polizei kontrolliert Verkehr

Biberach / Lesedauer: 1 min

Zahlreiche Verkehrsverstöße deckte die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch in Biberach auf. In der Saulgauer Straße hatte die Polizei eine Kontrollstelle eingerichtet.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 09:39 Von: sz