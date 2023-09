„Sie werden als neue Generation unsere Organisation voranbringen und verändern“, begrüßt der Biberacher Kriminaldirektor Christoph Moosmann die Polizei–Auszubildenden bei ihrer Abschiedsfeier am Dienstag. Zweieinhalb Jahre Ausbildung liegen hinter ihnen — eine Zeit, die nicht immer einfach war.

Knapp die Hälfte der Auszubildenden ist weiblich

Sie kamen als Auszubildende und gehen als Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister: Von den Polizeischülerinnen und -schülern, die im März 2021 die Ausbildung im Mittleren Dienst an der Hochschule für Polizei begannen, haben nun 62 ihre Ausbildung abgeschlossen. Knapp die Hälfte von ihnen ist weiblich.

Immer höhere Anforderungen

In drei Klassen aufgeteilt standen die Auszubildenden zunehmend höheren Anforderungen gegenüber, sagt Moosmann. Zu Beginn lernten sie noch, wie sie ihre Uniform korrekt tragen, doch schon bald ging es um taktisch angemessenes Vorgehen und rechtliche Kenntnisse.

Lernen wurde durch Pandemie erschwert

Die Bedingungen während der Ausbildung waren jedoch nicht immer einfach. Vor allem die Corona–Pandemie beeinträchtigte das Lernen, weil viele Inhalte im Fernunterricht vermittelt werden mussten und einige Angebote sowie die Vereidigung wegfielen.

Trotzdem gemeinschaftliches Gefühl

„Unser erster Test in der Ausbildung war ein Corona–Test“, erinnert sich Schülersprecher Christian Bosch zurück. Er und seine Mitschüler lernten sich mit Maske und auf Abstand kennen. Dennoch schaffte der Jahrgang es, ein Gefühl von Gemeinschaft zu entwickeln, hebt auch Polizeivizepräsident Bernd–Michael Sorg in seiner Rede hervor. Dieses Gefühl sollten sie nun über die Klassen hinaus in ihre künftigen Reviere tragen.

Auszubildenden sollen auf psychische Gesundheit achten

Im dortigen Berufsalltag kann es auch zu belastenden Situationen und Konflikten kommen. Daher ruft er die neuen Polizeiobermeister auch dazu auf, stets an ihre psychische Gesundheit zu denken: „Seien Sie sich Ihrer Grenzen bewusst, suchen Sie sich vertrauenswürdige Gesprächspartner oder Hilfsangebote.“

Sie seien nun Vorbilder

Außerdem seien sie Vorbilder: Ihr Handeln bestimme, wie ein Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen werde. Damit prägen sie das Bild der Polizei Baden–Württemberg, sagt Polizeivizepräsident Sorg.

Ab dem 1. September werden die neuen Polizeiobermeister die Polizeireviere Baden–Württembergs verstärken, 19 von ihnen im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Insgesamt verabschiedet das Land an seinen Ausbildungsstandorten derzeit 230 Polizeischüler und -schülerinnen in den Polizeidienst, heißt es in einer Mitteilung des baden–württembergischen Innenministeriums. 40 Prozent von ihnen sind weiblich, womit der Jahrgang einen der bisher höchsten Frauenanteile im Ausbildungsbereich verzeichnet.