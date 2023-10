Polizei ertappt Temposünder

Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Dienstag in Biberach sind einige Temposünder ins Netz gegangen. Laut Polize wurden zwischen 13.45 und 15 Uhr Fahrzeugfahrer ins Visier genommen, die sich nicht an die Tempobegrenzungen hielten. Bei erlaubten 50 km/h ertappte die Polizei insgesamt zehn Autofahrende, die zu schnell waren. Zwischen 16 und 34 km/h über dem Erlaubten ergaben die Messungen der Polizei. So wie ein Audi Fahrer. Der muss mit einem Bußgeld von mindestens 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.