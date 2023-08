Polizei ermittelt nach gefährlichem Überholen

Durch seine Fahrweise hat ein Autofahrer am Samstag bei Biberach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 20 Uhr fuhr ein 56–Jähriger in der Telawialle in Richtung Kreisverkehr. Zu diesem Zeitpunkt fiel dem Zeugen ein grauer Volvo auf. Der Volvo kam aus Richtung Mettenberg und hatte kurz vor dem Kreisverkehr noch ein Auto überholt. Der 56–Jährige fuhr in den Kreisverkehr ein und setzte seine Fahrt auf der Mettenberger Straße in Richtung Biberach fort.

Wie der Zeuge später der Polizei berichtete, überholte der Fahrer des Volvo sein Auto kurz nach dem Kreisverkehr und scherte unmittelbar vor dem überholten Auto des 56–Jährigen wieder ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Zeuge sein Fahrzeug beinahe bis zum Stillstand ab, so die Polizei weiter.

Der männliche Fahrer des Volvo beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr weiter in Richtung Biberach. Das Kennzeichen konnte der 56–Jährige ablesen und der Polizei Biberach mitteilen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit kurzen hellen Haaren handeln. Ob der 55–Jährigen Halter des Volvo selbst am Steuer saß, muss noch ermittelt werden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.