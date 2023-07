Poetry Slam lockt rund 300 Besucher in den Museumshof

Der Innenhof des Museums Biberach wurde zur Bühne großer Wortkunst: Anfang Juli fand dort wieder Poetry Slam Open Air statt. Dieses wurde vom KultuReservoir in Kooperation mit dem Museum Biberach organisiert. Rund 300 Besucher kamen, um die Texte der Poetinnen und Poeten zu hören.

Am Ende des Abends kürte das Publikum die Gewinnerin. Abgestimmt wurde mittels sieben ausgeteilten Punktetafeln (0—10), wobei jeweils die beste und schlechteste Wertung gestrichen wird. Das Zeitlimit betrug sieben Minuten. Die Künstlerinnen und Künstler traten zwei Mal auf. Beide Wertungen wurden am Schluss zusammenaddiert. Veranstalter Tobias Meinhold und Co–Moderator Tobias Heyel führten durch den Abend. Ein Highlight des Abends waren mit Sicherheit die beiden Auftritte der Biberacher U20 Nachwuchspoetinnen Luise Fangmann und Leia Weiss, die das Publikum begeisterten.

Den Anfang in der ersten Wettbewerbsrunde machte Nina Gehr aus Stuttgart mit ihrem Text „woanders als hier“, der beschreibt, wie wir alle uns nach einer Pause sehnen, nach einem Moment des Füße–Baumelns, während die Welt einfach geschieht. Als zweites startete der Sprechkünstler Ramon Schmid (Esslingen), der in seinem Beitrag „Die Dorfromantik“ eine Jugend auf dem Lande beschreibt, die irgendwann in der Zeit stehen geblieben ist: patriarchale Strukturen und rechtskonservativer Geist vermischen sich mit der Gefahr, die die Elektroautos mit ihrer leisen Fahrweise für Rentnerinnen und Rentner im Nachthemd darstellen können.

Wer dachte, alle Märchen schon zu kennen, wurde von J–MAN (Wahl–Vorarlberger) eines Besseren belehrt. Der Titel seines Textes „Aal -s Rum — pelstilzchen Flaschen — Pute — l vernaschen wollte“, zeigte schon, dass kulinarische Wortspiele durch die deutschen Lebensmittelregale lustig sein können.

Die am weitesten angereiste Künstlerin des Abends kam aus Frankfurt. Pauline Puhze verarbeitet in ihrem ersten Text ihre persönlichen Empfindungen mit dem Schulsystem und begründet detailliert, warum sie ihr Studium zur Förderschullehrerin abgebrochen hat. In einem unversöhnlichen Austausch erzählen ihre Zeilen von dem Alltag an Schulen und soll auf Missstände hinweisen, die benennen und aufbrechen.

Mit 29 Punkten, die ihr die Jury gab, lag sie nach der ersten Runde eindeutig vorne. Daran konnte auch der Zauberer und Wortpoet Jonas Pan aus Tübingen nichts ändern. Er beschrieb in seinem Beitrag, dass ein Besuch beim Urologen durchaus ein Trauma auslösen kann.

Nach der Pause traten alle Teilnehmer in der gleichen Reihenfolge noch einmal an. Auch in dieser Runde konnte Pauline Puhze überzeugen. Ihr zweiter Text „Sonnenblumenkind“ handelte von dem Tod einer nahestehenden Person und wie sie diesen verarbeiten konnte. Mit einer Wertung von 28,3 Punkten sicherte sich Pauline Puhze den Gewinn des 25. Biberacher Wortkonzerts.

Das Wortkonzert geht jetzt in die Sommerpause und kommt am 8. Dezember mit der Nikolausspezialausgabe im Bischof Sproll Bildungszentrum zurück. Am 30. September findet das Finale der Baden–Württembergischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam in Biberach statt. Austragungsort ist die Alte Stadtbierhalle. Der Vorverkauf für die U20 sowie Ü20 Wettbewerbe ist bereits gestartet. Alle Informationen dazu gibt es auf www.kultureservoir.com.