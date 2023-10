Poetry-„Legende“ Wehwalt Koslovsky zurück in Biberach

Die Poetry Lesebühne macht wieder Station im Museum, dieses Mal anlässlich der Heimattage. Am Donnerstag 19. Oktober, präsentiert Tobias Meinhold (KultuReservoir) im Museums-Foyer Unterhaltung aus dem Poetry-Kosmos . Die mittlerweile fest etablierte Poetry-Lesebühne ist eine Kooperation zwischen dem Museum Biberach und dem KultuReservoir. Das Thema Heimat wird an diesem Abend eines sein, über das Tobias Meinhold in gemütlicher Sofatalk-Atmosphäre mit seinen Gästen plaudert.

Zu Gast ist am Abend auch Wehwalt Koslovsky, Mitbegründer der deutschsprachigen Poetry Slam Szene in den frühen Achtzigern. Mit Rahel Behnisch und Yannik Noah Ambrusits kann sich das Publikum außerdem auf zwei talentierte NachwuchskünstlerInnen freuen, die derzeit Deutschlands Bühnen unsicher machen. Ob solo oder als Duo, in beiden Varianten wissen die beiden Künstler*innen aus Würzburg zu überzeugen und mit viel Sprachwitz die Zuschauenden abzuholen.

Manche nennen Wehwalt Koslovsky (Husum) „Legende“, manche den „feuchten Traum des Bildungsbürgertums“ oder gar den „Mozart des Poetry Slams“. Fest steht, dass der mittlerweile an der Nordsee gestrandete Bühnendichter aus Düsseldorf den Poetry Slam im deutschsprachigen Raum fast 30 Jahre lang wie kein ein anderer durch- und vorgelebt hat.

Rahel Behnisch (Würzburg) mag Fotografie, Industrie-Geschichte und Nudeln mit Tomatensoße und freut sich immer, wenn jemand mit ihr über Bücher, Feminismus oder feministische Bücher reden möchte. 2019 und 2020 wurde sie fränkische U20-Meisterin im Poetry Slam und 2022 gewann sie beim Teamwettbewerb der deutschsprachigen U20-Meisterschaften den Vizetitel.

Mit dem Schreiben begann Yannik Noah Ambrusits (Würzburg) im Herbst 2015, als ihn sein Lehrer zur Teilnahme am Wahlfach „Poetry Slam“ zwang. Mittlerweile tritt er mit seinen Texten bei Literaturveranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum auf und ist amtierender deutschsprachiger U20-Poetry-Slam Meister. Außerdem ist er einer der beiden Hosts der Late-Night-Show „Kellerbier und Mate“ in Erlangen.

Tickets gibt es über Reservix, beim Kartenservice der „Schwäbischen Zeitung“, beim Ticketservice im Biberacher Rathaus sowie an der Abendkasse. Weitere Infos auf www.kultureservoir.com