Pflegeangehörige treffen sich zu Spaziergang

Angehörige von zu pflegenden Personen aus dem Landkreis Biberach, insbesondere die Teilnehmenden der Gesprächskreise von Caritas und Diakonie, sind am Mittwoch, 9. August, zu einem Spaziergang eingeladen. Gemeinsam mit ausgebildeten Pflegebegleiterinnen können sich die Teilnehmer zu zweit oder in kleinen Gruppen auf den Weg rund um das Kloster Bonlanden machen, wie die Diakonische Bezirksstelle Biberach mitteilt.

Impulse zum Thema „Labyrinth“ möchten dazu anregen, auch das groß angelegte Labyrinth auf dem westlichen Gelände der Klosteranlage zu begehen und mit den Weggefährten in einen angeregten Austausch zu kommen. Wer nicht weit laufen kann oder möchte, kann auch auf einer der zahlreichen Bänke verweilen.

Im Anschluss an den Spaziergang treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 15 Uhr zum Kaffeetrinken auf der Terrasse des Klostercafés. Bei schlechtem Wetter entfällt lediglich der Spaziergang; das Kaffeetrinken findet in jedem Fall statt. Treffpunkt bei gutem Wetter ist um 14 Uhr am Parkplatz des Klosters Bonlanden, bei Starkregen um 15 Uhr im Klostercafé.

Anmeldung bis Montag, 7. August, bei den Fachdiensten Hilfen im Alter von Caritas und Diakonie Biberach unter 0174 / 5836736 oder [email protected]