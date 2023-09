Pflanzenbörse auf dem Viehmarktplatz

Die Pflanzenbörse des Bundes für Umwelt und Naturschutz Biberach (BUND) startet heuer am Samstag, 23. September, auf dem Viehmarktplatz in Biberach. Angeboten wird eine große Auswahl an Pflanzen, darunter alte Bauerngarten–Stauden wie Ehrenpreis, Rittersporn, Junkerlilie und vieles mehr. Jeder Besucher darf seine überschüssigen Pflanzen, die im eigenen Garten zu groß geworden sind, anbieten. Dabei dürfen auch Gartengeräte, Fachbücher und alle anderen Dinge rund um den Garten, ihre Besitzer wechseln. Um Ressourcen zu schonen, bittet der BUND gebrauchte Tüten oder andere Transportmittel mitzubringen. Die Pflanzenbörse läuft von 9 bis 13 Uhr. Standgebühren gibt es zwar keine, Verkäufer müssen sich allerdings telefonisch unter 07351/12204 oder 0178/9425659, beziehungsweise per Mail unter [email protected] anmelden.