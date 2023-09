Patientensicherheit wird groß geschrieben

Patientensicherheit hat viele Facetten und wird im Klinikbetrieb durch zahlreiche Vorkehrungen sichergestellt. Anlässlich des „Welttages der Patientensicherheit“ am 17. September präsentierte sich das Klinikum vergangenen Samstag auf dem Biberacher Wochenmarkt und informierte über Maßnahmen und Instrumente, die vorgehalten werden, um die Patientinnen und Patienten im Zentralkrankenhaus sicher zu versorgen.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehören einer Pressemitteilung der Klinik zufolge unter anderem ein umfassendes Hygienemanagement, der rationale Einsatz von Antibiotika, welcher durch speziell geschulte antibiotikabeauftragte Fachärzte sichergestellt wird, Präventionsmaßnahmen zur Medikamentensicherheit und zur Sturzvermeidung oder auch der Einsatz eines Berichtssystems (CIRS), über das Mitarbeitende potenzielle Risiken und sicherheitsrelevante Ereignisse anonym melden können. „Dies dient in erster Linie dazu, mögliche Fehlerquellen zu identifizieren, zu analysieren und zu eliminieren, Mitarbeitende zu sensibilisieren und weitere Präventionsmaßnahmen abzuleiten“, erklärt der Ärztliche Direktor Ulrich Mohl. Dabei gilt es in jedem Behandlungsfall, Infektionen wirksam vorzubeugen, Stürze zu verhindern sowie Eingriffs-, Medikamenten- und Patientenverwechslungen zu vermeiden. „Gerade in Situationen, in denen es beispielsweise aufgrund der Einnahme sedierender Medikamente oder in Narkose nicht mehr möglich ist, mit dem Patienten zu sprechen, stellen beispielsweise Patientenidentifikationsarmbänder eine eindeutige Zuordnung sicher. Auf unserer Intensivstation gilt bei der Verabreichung bestimmter hochdosierter und stark wirkender Medikamente außerdem das Vier-Augen-Prinzip.“

Eine weitere Maßnahme zur Erhöhung der Patientensicherheit im Klinikum sind sogenannte Simulationstrainings: „Sie dienen dazu, die Vorgehensweise und die Teamkommunikation in kritischen Situationen zu üben. Schließlich müssen im Falle eines medizinischen Notfalls schnell drei bis zehn Personen unter Zeitdruck Hand in Hand zusammenarbeiten“, führt der Ärztliche Direktor weiter fort. In praktischen Übungen werden daher verschiedene Notfallkonstellationen simuliert und die Verhaltensweisen im Team beobachtet, analysiert und optimiert.

Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Krankenhaushygiene, die im Biberacher Klinikum von einem erfahrenen Hygieneteam überwacht und sichergestellt wird. „Dabei geht es in erster Linie darum, durch eine Vielzahl präventiver Maßnahmen und Kontrollmechanismen eine Gefährdung des Patienten durch die Übertragung von Krankheitserregern auszuschließen oder diese zu minimieren“, so Krankenhaushygieniker Peter Keith. „Die bezieht sich sowohl auf die Übertragung von Mensch zu Mensch, wie beispielsweise bei Corona oder Influenza, oder die Übertragung über Oberflächen, wie beispielsweise im Patientenzimmer oder über medizinische Gerätschaften etwa auf der Intensivmedizin oder im OP.“