Die Partnerschaft für Demokratie (PfD) kann auf vier weitere Jahre Unterstützung durch den Landkreis setzen. Der Änderungsantrag der CDU, die Zusammenarbeit zunächst nur um zwei Jahre zu verlängern, erntete m Sozialausschuss des Kreistags viel Kritik.

Seit nunmehr anderthalb Jahren fördert die PfD das demokratische Engagement vor Ort, setzt sich für Vielfalt ein und beugt Extremismus vor. Das tut sie unter dem Dach des Kreisjugendrings und auf Grundlage des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Erforderlich für die Errichtung eines PfD-Standorts ist ein kommunaler Partner. Diese Aufgabe hat nach Beschluss des Kreistags vom Oktober 2021 der Landkreis übernommen.

Fördertopf voll ausgeschöpft

Katrin Bächle hat die Koordinierungs- und Fachstelle beim Kreisjugendring inne. Sie berichtete den Kreisräten, dass die PfD mit ihrem Aktions- und Initiativfonds im vergangenen Jahr 22 Projekte mit einer Fördersumme von rund 54.400 Euro unterstützen konnte. Wegen der großen Nachfrage sei die maximale Fördersumme pro Projekt von 5000 auf 3000 Euro reduziert worden.

Ein wichtiges Ziel der PfD ist die Vernetzung von und mit Akteuren. An der ersten Demokratiekonferenz der PfD im vergangenen November nahmen bereits 70 Personen teil. Neben der Zusammenarbeit mit anderen PfD und Jugendringen besteht mittlerweile ein gutes Netzwerk zu den weiterführenden Schulen im Landkreis. Auch der Großteil der Förderanträge wird von Schulen beantragt.

Junge Menschen müssen befähigt werden, dass sie Demokratie zu schätzen wissen. Hans Petermann

Verstärkt einsetzen will sich die PfD für Demokratiebildung in Grundschulen und Kitas sowie mit sprachsensiblen Angeboten in Vorbereitungs- und Vabo-Klassen. Sie will den Austausch mit den Städten und Gemeinden intensivieren und Kontakte zu Migrantenselbstorganisationen und Vereinen knüpfen.

Im Anschluss an die Präsentation stellte Günther Karremann (CDU) den eingangs erwähnten Änderungsantrag. Auch Nachfrage von Landrat Mario Glaser erläuterte Philipp Friedel, im Landratsamt für die PfD zuständig, dass der Antrag sogar jährlich gestellt werden könnte. Allerdings sei der bürokratische Aufwand sehr groß, sodass man sich für den maximalen Zeitraum, also vier Jahre, entschieden habe.

„Alle reden von Bürokratieabbau und jetzt beantragt die CDU das Gegenteil“, wunderte sich Hans Petermann (Freie Wähler-Vereinigung). Junge Menschen müssten befähigt werden, dass sie Demokratie zu schätzen wissen, hob er die Bedeutung der Arbeit der PfD hervor.

„Ich verstehe den Antrag überhaupt nicht“, sagte Simon Özkeles (SPD). Auch er führte das Argument „Bürokratieabbau“ heran und sagte zudem: „Die aktuelle Situation spricht für sich, dass mehr in Demokratiebildung investiert werden muss.“

Der Landkreis zahlt gerade mal 14.000 Euro im Jahr, aber was herauskommt, ist unbezahlbar. Andreas Walz

Andreas Walz (Grüne) sagte: „Solch wertvolle Arbeit braucht Verlässlichkeit. Außerdem zahl der Landkreis gerade mal 14.000 Euro im Jahr, aber was herauskommt, ist unbezahlbar.“

Anschließend sprach sich mit Marcus Schafft auch ein CDU-Kreisrat gegen den Änderungsantrag aus. Der erhielt bei der folgenden Abstimmung, an der fünf CDU-Vertreter teilnahmen, lediglich zwei Ja-Stimmen. Ein weiterer CDU-Kreisrat enthielt sich. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde dann bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen. Das letzte Wort hat der Kreistag.