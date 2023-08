Parkplätze auf dem Gigelberg gesperrt

Das Free Flow Festival findet am Freitag, 1. September, und am Samstag, 2. September, in Biberach auf dem Teerplatz des Gigelbergs sowie auf der Fläche rechts von der Gigelberghalle statt. Eine weitere Großveranstaltung folgt am Freitag, 15., und Samstag, 16. September; diese Veranstaltung erstreckt sich auf den Bereich des Kiesplatzes, den Platz östlich der Gigelberghalle und auf den unteren Gigelbergplatz, weshalb der gesamte Gigelberg bis 25. September für Autos weitgehend gesperrt wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Davon betroffen sind auch die Seitenstraßen

In der Jahnstraße ab Hausnummer 4 und Hausnummer 5 besteht ein Halteverbot, ebenso in der Dinglingerstraße. Während des Free Flow Festivals ist die östliche Auffahrt zum Gigelberg an der Abzweigung vom Bismarckring von Freitag, 1. September, 13 Uhr, bis Sonntag, 3. September, 8 Uhr, gesperrt, ebenso die Zufahrt über die Jahnstraße. Der Parkplatz in der Jahnstraße ist jedoch anfahrbar und steht für Festivalbesucher kostenlos zur Verfügung. In der Innenstadt kann ebenfalls kostengünstig geparkt werden, beispielweise in den Parkhäusern und Tiefgaragen der Stadtwerke. Für die Veranstaltung am 15. und 16. September sind die Zufahrten auf den Gigelberg ebenfalls gesperrt. Die Parkplätze in Jahnstraße sind jedoch anfahrbar.