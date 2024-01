Orchester und Solist beweisen ihre Klasse

Auf einem beeindruckenden Niveau hat sich das Sinfonieorchester des Musikvereins Biberach unter der Leitung von Andreas Winter in der Stadthalle bei seinem Winterkonzert präsentiert. Es bildete mit Werken der Klassik und der Romantik den würdigen Rahmen für die Verabschiedung des städtischen Kulturdezernenten Jörg Riedlbauer.

Mit der „Akademischen Festouvertüre“ in c-moll von Johannes Brahms eröffneten die Musikerinnen und Musiker den Abend mit feierlichen Klängen. Wer genau hinhörte, konnte die verschiedenen Studentenlieder erkennen, die Brahms in seiner Komposition zitiert und die in den verschiedenen Registern des Orchesters immer wieder erklangen. Am bekanntesten sicher das „Gaudeamus igitur“, das den mächtigen Schlusspunkt setzte.

Ein bekanntes Gesicht in Biberach ist der aus Stuttgart stammende Bassbariton Christoph Schweizer. So stand der Profisänger bereits bei der Aufführung von Beethovens neunter Sinfonie und Mozarts „Entführung aus dem Serail“ in Biberach auf der Bühne. Beim Winterkonzert begeisterte er das Publikum ausdrucksstark mit der Arie des Rocco aus Beethovens Oper „Fidelio“: „Hat man nicht auch Gold beineben“. Solist und Orchester zeigten sich bei den einzelnen Tempowechseln gut aufeinander abgestimmt, immer wieder ist der Blickkontakt zwischen Andreas Winter und Christoph Schweizer zu beobachten.

Die „Suite Gothique“ hatte der Komponist Leon Boëllmann 1885 für die Einweihung der Kirchenorgel in der Kathedrale von Dijon geschrieben. Biberachs scheidender Kulturamtsleiter Jörg Riedlbauer hatte das Werk, das zu den bekanntesten Orgelstücken der Romantik zählt, bereits zu Studienzeiten in den frühen 1980er-Jahren für großes Orchester bearbeitet. Ihm gelang es dabei, den Klang der Orgel beeindruckend auf die Instrumente des Orchesters zu übertragen, wie die Musikerinnen und Musiker bei der Aufführung des viersätzigen Werks unter Beweis stellten.

Als besonderes Geschenk zu Riedlbauers Abschied hatte die Stadtverwaltung den bislang nur handschriftlich vorliegenden Notensatz des Orchesterwerks digital erfassen lassen. Die gebundene und gedruckte Erstauflage des Werks erhielt der scheidende Kulturdezernent aus den Händen von Oberbürgermeister Norbert Zeidler.

Eine weitere Kostprobe seines fulminanten Könnens lieferte Christoph Schweizer anschließend mit der Arie des Hans Sachs („Verachtet mir die Meister nicht“) aus der Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner. Mit Verve dirigierte Riedlbauer dieses Werk selbst, das Orchester bestach durch seine dynamische Spielweise.

Ein Klangfeuerwerk erlebte das Publikum im zweiten Teil des Konzerts, bei dem das Orchester die Sinfonie Nr.1 in C-Dur op. 19 von Carl Maria von Weber zu Gehör brachte. Dabei handelt es sich um ein Frühwerk des Komponisten, das dieser mit gerade einmal 20 Jahren schrieb, dabei in den vier Sätzen bereits verdeutlichte, was in ihm steckte. Das Sinfonieorchester unter Andreas Winter ließ dies auf beeindruckende Weise in verschiedensten musikalischen Facetten aufleben.

Oberbürgermeister Zeidler bedankte sich am Ende für ein „grandioses Konzert“. Dies sei ein Paradestück dessen, was von Bürgerseite in Biberach alles auf die Beine gestellt werde.