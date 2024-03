Orchester der Bruno-Frey-Musikschule gibt am 22. März sein Jahreskonzert

Das Musikschulorchester der Bruno-Frey-Musikschule gibt am Freitag, 22. März, um 19 Uhr sein Jahreskonzert in der Aula des Heinz-H.-Engler-Forums, Wilhelm-Leger-Straße 2, in Biberach. Das Motto lautet „Ohrwürmer“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen laut Pressemitteilung ein Potpourri aus verschiedenen bekannten Melodien. So wird an diesem Abend unter anderem „Greensleeves“, „Cancan“ und „Pomp and Circumstance“ erklingen. Ein Höhepunkt des Abends wird die Filmmusik von „König der Löwen“ und „Star Wars“. Hierfür erhalten die jungen Streicher Unterstützung vom Bläservororchester der Bruno-Frey-Musikschule. Zu Beginn des Konzerts lassen die Bläser weitere bekannte Hits erklingen, etwa „Yellow Submarine“, „Shake it off“ und „Gimme some lovin´“.

Nach dem Konzert wird das Biberacher Schützenplakat 2024 prämiert. Zur Begleitung geben die jungen Musiker einen kleinen Einblick in die diesjährige Musik des Märchens „Aschenbrödel“.