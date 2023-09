Onlinerseminare für eine bessere Gesundheit

In drei Onlineseminaren der IKK–Versicherung im September und Oktober erfahren Teilnehmer, wie Sie mit Bewegung, gesunder Ernährung und natürlichen Hausmitteln Ihr Immunsystem stärken und Erkältungen vorbeugen.

Start der Reihe „Familie und Gesundheit“ ist am Dienstag, 19. September, ab 19.30 Uhr mit dem Thema: „Stark durch die kalte Jahreszeit mit viel Bewegung“. In dem Workshop erfahren die Teilnehmer, wie Sie das Immunsystem durch Bewegung und Sport stärken können und wie Sie sich im Alltag für mehr Bewegung motivieren können.

In dem zweiten Onlineseminar namens „Super Food — Fitness fürs Immunsystem?“ am Donnerstag, 12. Oktober, dreht sich ab 19.30 Uhr alles um vermeintliche Vitaminbomben und Nährstofflieferanten. Superfood, wie Acai–Beeren, Avocado oder Quinoa, ist in aller Munde. Was ein starkes Immunsystem wirklich braucht, erklärt eine Ernährungswissenschaftlerin.

Weiter geht es am Dienstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr mit dem Thema „SOS Erkältung — Natürliche Hausmittel“. In dem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie mit einfachen Hausmitteln gegen Erkältungen vorbeugen. Die Anmeldung ist unter ikk–classic.de/seminare–familie möglich.