Online-Seminar zum Thema „Beruflich brauen und mälzen“

Im Online-Seminar des Berufsinformationszentrums der Agentur für Arbeit Ulm am Mittwoch, 13. Dezember, geht es um die Handwerkskunst des Bierbrauens und Mälzens. Frei nach der Redensart „Hopfen und Malz - Gott erhalt’s“ informieren an diesem Tag der Baden-Württembergische Brauerbund Stuttgart und die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm über alles Wissenswerte zum Ausbildungsberuf Brauerund Mälzer sowie über Ablauf und Organisation in Betrieb und Schule. Der Vortrag beginnt um 15.30 Uhr und endet um 16.45 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected] oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731/160888. Der Link zum Videokonferenzportal wird ein bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich, teilt die Arbeistagentur mit.