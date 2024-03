Die Linke auf Bundesebene hat Ralph Heidenreich den Kommunalwahlkampf mit ihren Streitereien und Abspaltungen nicht gerade einfacher gemacht. Als Linker ist der 66-Jährige seit zehn Jahren ohnehin Einzelkämpfer im Gemeinderat. Einen Sitz, den er 2024 wenn möglich verteidigen möchte - unter neuem Listennamen.

Vier Stunden stand Ralph Heidenreich am Mittwoch im Regenwetter auf dem Biberacher Wochenmarkt, um die 50 Unterstützerunterschriften zu sammeln, die notwendig sind, damit seine Liste überhaupt zur Wahl am 9. Juni zugelassen wird. „Ich habe jetzt ungefähr 20 und hoffe, dass meine Mitstreiter auf der Liste auch schon ein paar gesammelt haben.“ Bis Ende März ist noch Zeit. „Das sollte zu schaffen sein“, meint Heidenreich.

Das sind die „Olli“-Kandidaten

Sollten er und/oder seine Mitkandidaten einen oder mehrere Sitze im 32-köpfigen Gemeinderat ergattern, werde man nicht mehr unter „Die Linke“ firmieren, sondern unter „Olli“. „Das steht für Offene linke Liste und ist meine eigene Kreation“, sagt Heidenreich. „Das klingt vielleicht etwas schräg, prägt sich aber ein.“ Einen entsprechenden Schriftzug aus Stoff hat er auch schon gebastelt und ihn an einem Schirm der Linken befestigt.

In vielen oberen Etagen über Läden in der Innenstadt steht Wohnraum leer, möglicherweise, weil es sich nicht rentiert, den ordentlich zu sanieren. Ralph Heidenreich

Mit Heidenreich stehen noch vier weitere Namen auf der „Olli“. Es sind dies: Maximilian Krippner, Maria Seidel, Gero Bühler und Lennart Darlau. Es sei schwierig gewesen, diesmal überhaupt Kandidaten für die Liste zu finden, „nachdem sich die Bundespartei durch den Austritt von Sahra Wagenknecht und ihrer neuen Parteigründung quasi selbst zerlegt hat“, so Heidenreich.

Wohnraum als zentrales Wahlkampfthema

Er selbst ist nach wie vor Mitglied der Linken. „Ich habe hier vor Ort ja keine Alternative.“ Sollte sich ein Biberacher Ableger des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gründen, werde er sich das natürlich anschauen und sich dann entscheiden. „Ich selbst werde das aber nicht gründen“, so Heidenreich.

Für den Wahlkampf plant die „Olli“ Marktstände auf dem Wochenmarkt, ein kleines Flugblatt, Internetvideos „und möglicherweise die eine oder andere halbspektakuläre Aktion, durch die aber niemand geschädigt wird“, sagt Heidenreich.

Als zentrales Thema seines Wahlkampfs sieht er die Wohnungsfrage in der Stadt. „In vielen oberen Etagen über Läden in der Innenstadt steht Wohnraum leer, möglicherweise, weil es sich nicht rentiert, den ordentlich zu sanieren“, vermutet er. „Da kommen bestimmt mehrere Hundert Zimmer zusammen.“ Hier könne die Stadt versuchen, die verschiedenen Akteure an einen Tisch zu bekommen. In Neubaugebieten spreche er sich klar für Geschosswohnungsbau aus. Wer ein freistehendes Einfamilienhaus wolle, müsse sich auf dem Gebrauchtimmobilienmarkt umsehen.

Als Wahlziel hat sich Heidenreich mit seiner Liste gesetzt, den einen Sitz im Gemeinderat zu behaupten.