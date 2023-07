Ohne Kindersicherung im Auto unterwegs

Nicht gesichert war ein Kleinkind in einem Auto bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Biberach. Wie die Polizei mitteilt, stoppte eine Polizeistreife gegen 16.30 Uhr ein Auto in der Waldseer Straße. Bei der Kontrolle sahen die Polizisten auf der Rücksitzbank die Mutter und das dreijährige Kind. Dieses war weder angegurtet, noch hatte es einen vorgeschriebenen Kindersitz. Der Mann durfte die Fahrt erst fortsetzen, nachdem ein geeigneter Kindersitz an die Kontrollstelle gebracht wurde. Die Polizisten führten mit den Erwachsenen ein belehrendes Gespräch. Der 35–Jährige Fahrer muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt rechnen. Mehr als die Hälfte der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Kinder war laut Polizei nicht oder nicht richtig gesichert.