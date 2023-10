Ohne Führerschein und Versicherung

Die Polizei hat am Sonntag in Biberach einen VW beschlagnahmt. Der 21-Jährige war gegen 16.30 Uhr in der Hermann-Volz-Straße unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte den jungen Mann in seinem VW. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige keinen Führerschein hatte. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der VW nicht zugelassen, und außerdem waren an dem Auto andere Kennzeichen montiert. Der 23-jährige Eigentümer saß auf dem Beifahrersitz. Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen. Der VW wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.