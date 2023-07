Statt Barfüßer–Hausbrauerei nur eine kleine Gastronomie, statt Studentenwohnungen nun möglicherweise ein Mix aus verschiedenen Wohnformen: Um das Areal des früheren Autohauses Kundrath war es lange still. Nun zeichnen sich für die beiden Bereiche an der Saulgauer Straße und der Kolpingstraße konkrete Bauvorhaben ab — mit erheblichen Veränderungen gegenüber früheren Planungen.

Nachdem, wie berichtet, auf dem Gelände an der Saulgauer Straße 2 ab Frühjahr 2024 insgesamt 38 Sozialwohnungen entstehen sollen, gibt es nun auch für das Grundstück auf der anderen Straßenseite entlang der Kolpingstraße bis zur Hochschule eine Lösung.

Das war 2020 geplant

Eigentlich waren die Pläne schon 2020 ziemlich konkret. Entstehen sollte ein U–förmiger Gebäudekomplex aus vier miteinander verbundenen Gebäudeteilen, hauptsächlich dreistöckig. Im gesamten Erdgeschoss zur Kolpingstraße hin war eine Barfüßer–Hausbrauerei geplant, die auch den Innenhof gastronomisch nutzen sollte. Im Gestaltungsbeirat war von 350 Plätzen die Rede, die die Großgastronomie umfassen sollte. In den Stockwerken darüber sollten rund 150 kleine Studenten–Apartments entstehen.

Seit 2019 steht das frühere Autohaus leer. (Foto: Gerd Mägerle )

Das waren die Pläne, wie sie bis Sommer 2022 verfolgt wurden. Danach begannen sich die Rahmenbedingungen auf dem Bausektor zu verändern. Die Baukosten stiegen, die Darlehenszinsen ebenfalls, die Verfügbarkeit von Baufirmen wurde schwieriger. Die Pandemie habe auch Auswirkungen auf die Systemgastronomie gehabt, so Baubürgermeister Christian Kuhlmann am Mittwoch im Gemeinderat. „All das hat dazu geführt, dass das Projekt auf der Kippe stand. Vor einem halben Jahr habe ich gedacht, dass das Vorhaben scheitert.“

Verkäufe und neue Investoren

Seit dem vergangenen Sommer seien deshalb viele Gespräche im Hintergrund gelaufen, um das Projekt zu retten. Anfang Juli 2023 habe sich dann eine völlig neue Konstellation ergeben, so Kuhlmann. „Der bisherige Projektentwickler Herecon hat das Projekt komplett in Frage gestellt.“ Daraufhin sei das Gelände an der Saulgauer Straße 2 verkauft worden. Dort will die JL–Gruppe aus Ulm jetzt 38 Sozialwohnungen bauen und den Großteil des Gebäudebestands erhalten.

So könnte der Innenhof des künftigen Gebäudekomplexes aussehen. (Foto: Sitzungsvorlage Gemeinderat Biberach )

Auf dem Areal entlang der Kolpingstraße sei ein Investor eingestiegen, der über andere Nutzungen nachdenke, so der Baubürgermeister im Rat. Die Gebäude des früheren Autohauses werden abgerissen, das gesamte Gelände wird wie geplant neu bebaut. Allerdings kommt die Barfüßer–Hausbrauerei nicht.

Wir sind mit dem Projekt jetzt wieder auf einem guten Weg. Christian Kuhlmann

Stattdessen soll es nur eine kleine Gastronomie an der Ecke Saulgauer Straße/Kolpingstraße geben — zwar mit einem Außenbereich, aber ohne gastronomische Nutzung des gesamten Innenhofs. Wer diese betreibt, steht noch nicht fest. In den übrigen Bereichen des Erdgeschosses soll es weitere Gewerbeflächen geben, möglicherweise mit Nutzungen, die zur nahen Hochschule passen.

Zwei Varianten im Gespräch

In den Stockwerken darüber ist weiterhin Wohnen geplant. Allerdings bringt der Investor dafür zwei Varianten ins Spiel. Die erste ist ein Studentenwohnheim mit bis zu 135 Schlafzimmern, die als Einzelapartments oder als Wohngemeinschaften geplant werden können. Variante zwei ist ein Mix aus verschiedenen Wohnformen.

Das ist ein gutes Konzept mit attraktivem Wohnraum in Innenstadtnähe. Petra Romer-Aschenbrenner

So ist studentisches Wohnen bis zu einem Anteil von 60 Prozent der Wohneinheiten möglich, außerdem Wohnen für Senioren und Pflegebedürftige (mindestens 20 Prozent) sowie allgemeines Wohnen (mindestens 20 Prozent). Die notwendigen Stellplätze sollen überwiegend in einer Tiefgarage untergebracht werden. Der Gebäudekomplex erhält ein Gründach mit PV–Anlage.

An der Ecke Saulgauer Straße/Kolpingstraße soll im Erdgeschoss des neuen Gebäudes eine Gastronomie Platz finden. (Foto: Gerd Mägerle )

Die Stadtverwaltung favorisiert die zweite Variante. An den jetzt vorliegenden Grundrissen werde es eine Änderungen mehr geben, gestalterische Veränderungen an der Außenfassade seien im September Thema im Gestaltungsbeirat. „Wir sind mit dem Projekt jetzt wieder auf einem guten Weg“, so Kuhlmann.

Gemeinderat stimmt zu

Das sahen auch große Teile des Gemeinderats so, die dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan und dem dazugehörigen Durchführungsvertrag zustimmten. „Das ist ein gutes Konzept mit attraktivem Wohnraum in Innenstadtnähe", sagte Petra Romer–Aschenbrenner (CDU). Ihre Fraktion favorisiere ebenfalls die zweite Variante. Wichtig sei, dass die gastronomische Nutzung auch in den Abendstunden möglich sei. Dass das aktuell stark versiegelte Areal nun mehr begrünt werde, sei ebenfalls gut.

Gut wäre deshalb, wenn hochschulaffines Gewerbe ins Erdgeschoss käme sowie innenstadtrelevante Angebote für die neuen Bewohner. Silvia Sonntag

Wichtig sei, auf dem Areal einen Stillstand zu vermeiden, sagte Silvia Sonntag (Grüne). Der Durchführungsvertrag beinhalte maximale Flexibilität für den Investor. Wichtig sei ihrer Fraktion, dass das Projekt gemeinsam mit der Hochschule entwickelt werde. „Gut wäre deshalb, wenn hochschulaffines Gewerbe ins Erdgeschoss käme sowie innenstadtrelevante Angebote für die neuen Bewohner“, sagte Sonntag. Das Projekt werde spannend bleiben. Sie kündigte an, dass die Grünen uneinheitlich abstimmen. Es gab in der Fraktion einige Enthaltungen.

Kein zweites Steigerlager

Ihre Fraktion bedauere, dass es keine Großgastronomie gebe, sagte Magdalena Bopp (Freie Wähler). Auch sie favorisierte die zweite Variante mit dem Wohnmix. Es werde allerdings auch künftig studentisches Wohnen brauchen.

Das Projekt sei ein wichtiges Kapitel der Stadtentwicklung, sagte Lutz Keil (SPD). Entscheidend sei, dass es dort überhaupt eine Gastronomie entstehe. Für die SPD sei die zweite Variante die zukunftsträchtigere. Möglicherweise könnten dort Wohnungen nicht nur für Studenten, sondern auch für Hochschulangehörige entstehen.

Er habe einen schlüssigen Gesamteindruck des Projekts bekommen, sagte Günter Warth (FDP). Eine Gastronomie sei wünschenswert („bitte keine Bäckerei“), das werde aber kein Selbstläufer. Stellplätze im Umfeld seien Mangelware, deshalb müsse die maximale Anzahl an Stellplätzen in der Tiefgarage eingefordert werden.

Er finde auch gut, dass hier Wohnraum geschaffen werde, so Ralph Heidenreich (Linke). Er sei sich aber nicht sicher, ob sich hier das Thema Steigerlager wiederhole. Er wolle nicht, dass aus den Wohnungen im Lauf der Zeit Eigentum werde und man es dann mit einem „Konglomerat an Eigentümern“ zu tun habe. Er enthielt sich der Stimme.