Am Tag nach der Absage des politischen Aschermittwochs des Grünen wegen der massiven Proteste vor der Stadthalle hat bei den Beteiligten das Aufarbeiten der Geschehnisse begonnen. Aktuell sind noch verschiedene Fragen offen.

Viele davon drehen sich um das Einsatzverhalten der Polizei. Hierzu gibt es aktuell aber mehr Spekulationen in sozialen Netzwerken denn konkrete Antworten. Die Debatte dreht sich unter anderem darum, ob der Einsatz von Pfefferspray verhältnismäßig war und wie die Beschädigung der Scheibe am Fahrzeug des Ministerkonvois zustande kam.

Einen Fragenkatalog, den die „Schwäbische Zeitung“ zu diesen und weiteren Punkten zu Planung und Ablauf des Einsatzes am Donnerstagmorgen an das Polizeipräsidium Ulm gesandt hatte, blieb bis zum Abend jedoch unbeantwortet.

Negative Nachrichtenpräsenz

Die Bilder aus Biberach von Tumulten zwischen Polizei und Demonstranten, brennendem Stroh vor der Halle, ohrenbetäubenden Traktorhupen und „Lügenpresse“-Geschrei waren am Mittwochabend auch deutschlandweit in allen Hauptnachrichten zu sehen. Schockiert darüber haben sich auch einige Biberacher Bürger bei der Stadtverwaltung gemeldet, teilt Pressesprecherin Andrea Appel mit.

„Solch negative Nachrichtenpräsenz und Außenwirkung wünscht sich keine Kommune. Als Stadt distanzieren wir uns von den Vorkommnissen rund um die unangemeldete Versammlung im Bereich der Stadthalle.“ Biberach sei eine weltoffene, aufgeschlossene Stadt.

Größere Schäden seien durch den Protest im Umfeld der Stadthalle nicht entstanden oder konnten durch das rechtzeitige Eingreifen der Polizei unterbunden werden, so Appel. „Zum Beispiel wurde mehrfach versucht, direkt an der Stadthalle Feuer zu legen. An zwei Stellen wurden Pflastersteine aus dem Boden gerissen, der Asphalt wurde durch Feuer an mehreren Stellen beschädigt.“

Wer kommt für die Kosten auf?

Im Stadtgebiet seien an verschiedenen Stellen Mist und alte Reifen abgeladen und zum Teil in Brand gesetzt worden, was zu mehreren Feuerwehreinsätzen führte. Beim Einsatz vor der Stadthalle habe es verbale Attacken gegenüber den Feuerwehrleuten seitens der Demonstranten gegeben. Auch das Einlasspersonal der Stadthalle sei beim Dienstbeginn verbal angegangen worden, heißt es seitens der Verwaltung.

Rund um die Stadthalle musste im Nachgang zu den Protesten einiges an Müll, Protestschildern und Stroh entfernt und entsorgt werden. „Diese Arbeit haben städtische Mitarbeiter übernommen“, so die Pressesprecherin. Wie hoch die Gesamtkosten auch durch die Beschädigungen sind, kann laut Appel noch nicht beziffert werden.

„Die Polizei hat in einigen Fällen illegaler Müllentsorgung Personalien aufgenommen. Dann können die Verursacher in Regress genommen werden“, teilt die Pressesprecherin mit. „Wenn Schäden oder Vermüllung keinem Verursacher zugeordnet werden können, muss die Stadt, mithin die Allgemeinheit, die Kosten tragen.“

Man werde im Nachgang auch das Sicherheitskonzept für die Stadthalle nochmals betrachten. Wobei die Sicherheitsstandards in Biberach hoch seien, „und wir machen damit in der Regel gute Erfahrungen“, sagt Appel. Die Ereignisse rund um den politischen Aschermittwoch seien ein absoluter Ausreißer gewesen.

Nicht überall Rettungsgassen

Auch der DRK-Rettungsdienst war von den Protesten betroffen. In sozialen Netzwerken kursiert ein Foto, das einen Rettungswagen zeigt, der im Bereich der mit Traktoren und anderen Fahrzeugen blockierten Martin-Luther-Straße steht. „Eine Rettungsgasse war nicht in allen Straßen um die Stadthalle gegeben“, sagt Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts im Landkreis.

Viele der Traktoren seien einfach abgestellt worden, ohne dass ein Fahrer in der Nähe war. „Die hätten im Einsatzfall gar nicht kurzfristig zur Seite gefahren werden können.“ Es sei zum Glück niemandem ein gesundheitlicher Nachteil dadurch entstanden. Aktiv behindert worden sei der Rettungsdienst durch Demonstranten nicht, so Mutschler

Um Blockaden zu umgehen und kurze Anfahrtswege zu haben, platzierte der Rettungsdienst einige Rettungswagen kurzfristig an anderen Standorten im Stadtgebiet - so beim Polizeirevier und der Feuerwehr. Ein Rettungswagen wurde aufgrund der unklaren und angespannten Lage kurzfristig zusätzlich besetzt. Eine Person wurde nach dem Einsatz von Pfefferspray an der Stadthalle vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht.

Ziel war Deeskalation

Auch beim Biberacher Grünen-Kreisverband, der den politischen Aschermittwoch seit bald 30 Jahren organisiert, hat die Aufarbeitung der Ereignisse vom Mittwoch gerade erst begonnen. „Das hat weit über die Grenzen Biberachs Wellen geschlagen“, sagt Vorsitzender Michael Gross.

Wir haben im Vorfeld natürlich auch Tipps bekommen. Die haben wir dann an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Michael Gross

Man sei jetzt in engem Austausch mit dem Landesverband. Gross glaubt nicht, dass die Gefahr, die von den Landwirten ausging, vom Kreisverband falsch eingeschätzt wurde. „Wir haben im Vorfeld natürlich auch Tipps bekommen. Die haben wir dann an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet.“ Eine Einsatzplanung mit dem Kreisverband habe nicht stattgefunden.

Das Ziel der Grünen sei gewesen, die Stimmung durch gezielte Aktionen zu deeskalieren. Man habe vorab zum Beispiel dabei geholfen, das Gespräch zwischen Bauernverband und Landwirtschaftsminister Özdemir in die Wege zu leiten. Außerdem habe man den Auftritt des Ministers auf der Kundgebung auf dem Gigelberg organisiert.

Bauernverband distanziert sich von Gewalt

Einen Blick in die Zukunft wagt der Vorsitzende noch nicht. Es sei noch zu früh, um für die nächste Veranstaltung der Grünen in Biberach Schlüsse zu ziehen. Gross betont, dass die Störer von Mittwoch nicht exemplarisch für die hiesigen Bauern stünden. „Das ist nicht mein Eindruck von der Landwirtschaft. Viele Leute wollten einfach nur friedlich demonstrieren.“ In Gesprächen mit Landwirten höre er oft, wie sehr sie das Verhalten dieser Leute bedauerten.

Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen, Karl Endriß, äußert sich ähnlich. „Wir lehnen jegliche Form von Gewalt ab - auch verbale Gewalt. Das ist nicht demokratisch und das sind nicht wir.“ Der Bauernverband habe sich bereits im Vorfeld des politischen Aschermittwochs von den Protestaufrufen distanziert.

Man habe sich auf das vereinbarte Gespräch mit Özdemir konzentrieren wollen, sagt Endriß. So habe der Auftrag der Mitglieder an ihn gelautet. Obschon der Bauernverband mit den Protesten vor der Stadthalle nichts zu tun hatte, müsse man die Geschehnisse aufarbeite.

Ein Teil dieser Aufarbeitung werde sein, die Positionen des Bauernverbands klarer herauszuarbeiten. „Demokratie funktioniert nur mit Argumenten, nicht mit Gewalt“, sagt Endriß. Diese Werte gelte es zu vertreten und auch den Mitgliedern zu vermitteln. „Man kann als Bauernverband nicht alle erreichen“, sagt Endriß. Versuchen wolle man es aber.