Am Mittwoch fand auf dem Gigelberg in Biberach eine angemeldete Kundgebung anlässlich des Politischen Aschermittwochs der Grünen statt. Hunderte Bauern versammelten sich auf dem Schotterplatz, um ihrem Unmut über die Agrarpolitk Gehör zu verschaffen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sprach in einer kurzen Rede zu den Landwirten.

Während in der Biberacher Stadthalle eigentlich der Politische Aschermittwoch der Grünen gewesen wäre, fand auf dem Gigelberg eine große Kundgebung statt. Angemeldet wurde sie bereits lang im Voraus - von drei Privatpersonen, wie die Organisatoren immer wieder betonten. Man wolle keinen Verband besonders hervorheben.

Tumult bei Stadthalle verschiebt Start

Rund 250 Traktoren und andere schwere Maschinen waren auf dem Platz versammelt und rings um die Bühne aufgestellt. Viele der Fahrzeuge waren mit Protestbannern versehen, auf welchen unter anderem ein Ende der Ampel-Regierung gefordert wird. Es waren Sirenen und modifizierte Hupen zu hören.

Wegen des anhaltenden Tumults vor der Biberacher Stadthalle verschob sich der Beginn der Kundgebung um grob eine halbe Stunde auf 10.30 Uhr. Organisator Klaus Keppler mahnte zu Beginn an, dass die Kundgebung in geordneten Bahnen verlaufen solle und man Störer oder stark-alkoholisierte Teilnehmer einen Platzverweis aussprechen werde.

Redner aus der Mitte der Gesellschaft

Die erste Rednerin war Nicole Schleich. Sie ist dreifache Mutter und hat „nichts mit der Landwirtschaft zu tun“, wie sie selbst sagte. Es sei Teil des Konzepts der Kundgebung, nicht nur Bauern, sondern auch Menschen aus der bürgerlichen Mitte zu Wort kommen zu lassen. Sie mache sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, da die Politik gerade auf allen Ebenen versage. Sie fühle sich nicht mehr sicher in Biberach und Umgebung.

Der nächste Redner war Harald Knoll. Auch er ist nach eigener Aussage kein Landwirt sondern selbstständiger Steuerberater. Er sagte, dass man als Selbstständiger - was Landwirte zweifelsfrei seien - von der Regierung Steine in den Weg gelegt bekomme. Ihn störe vor allem die überbordende Bürokratie und eine falsche Verteilung der Steuergelder.

Özdemir wird mit Pfiffen und Buh-Rufen begrüßt

Knolls Rede wurde durch die Ankunft von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir übertönt. Unter Polizeigeleit stieg der Minister aus einem Regierungsfahrzeug und wurde mit kräftigen Buh-Rufen und Pfiffen begrüßt. Bevor er ans Mikrofon treten konnte, mahnte Organisator Keppler noch einmal an, die Rede nicht zu stören.

Özdemir begann seine Ansprache mit einem Dankeschön für die Einladung. „Schwätza muss man mit de Leut“, sagte der Minister und fügte an, dass er einige der Sprüche auf den Transparenten der Bauern so unterschreiben könne. Er verstehe den Unmut der Landwirte. Die Organisatoren hatten Fragen an ihn vorbereitet, auf die er antwortete. Es ging unter anderem um die Flächenstilllegung, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU und die Tierwohlabgabe.

Zwischenruf macht Minister sauer

Özdemir wies mehrmals darauf hin, nicht innerhalb von zwei Jahren die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte wettmachen zu können. Auch betonte er, selbst nicht fehlerfrei und für Vorschläge offen zu sein; er kritisierte aber sogleich die „demokratische Opposition“, die nicht an Lösungen sondern Parteipolitik interessiert sei.

Als Özdemir auf Konfrontation mit einem Zwischenrufer ging, kochte die Stimmung kurz hoch. Der Störer fragte, wieso Özdemir vermeintlich nicht auf den Bauerndemos vertreten gewesen sei, was den Minister sichtlich verärgerte. „Wenn Sie mal die Zeitung lesen würden anstatt immer nur Russia Today, würden Sie wissen, dass ich auf den Demos war.“

Özdemir werde, sagte er, von Brüssel oder dem Bundesrat bei manchen Themen, wie der Flächenstilllegung gebremst. Zum Abschluss seiner Rede sagte der Landwirtschaftsminister noch, dass man gern gegen ihn protestieren solle, gleichermaßen aber auch diejenigen in die Pflicht nehmen müsse, die wichtige Vorhaben blockieren. Er wolle an seinen Taten gemessen werden.

Lieber auf dem Gigelberg als vor der Stadthalle

Nach Özdemirs Abreise folgten weitere Redebeiträge. Ein Fleischer sagte, die Regierung solle endlich aufhören, sich nur zu streiten. Olaf Scholz warf er Duckmäusertum vor und forderte, dass er den Streitereien innerhalb der Ampel ein Ende setzen solle.

In vielen Redebeiträgen wurden auch tagespolitische Themen wie die Energiekrise, das Bürgergeld oder die Flüchtlingspolitik kritisiert. Außerdem störten sich die Teilnehmer der Bauernproteste an dem Vorwurf, rechts zu sein. Einer der Redner - ein Mitorganisator - sagte: „Wenn alles nach links rutscht, ist die politische Mitte halt plötzlich rechts.“

Danach verkündete Keppler das Ende der Kundgebung. Auf den Hinweis, dass der Politische Aschermittwoch in der Stadthalle abgesagt worden sei, folgte großer Jubel von den Teilnehmenden. Keppler sagte nach Ende der Veranstaltung, von Polizei, Ordnungsamt und dem Bürgermeister für den friedlichen Ablauf der Veranstaltung gelobt worden zu sein.

Er ziehe ein positives Fazit. Er bedauere lediglich, dass man es nicht geschafft habe, manche der Demonstranten von der Stadthalle auf den Gigelberg zu bewegen. „Dann wäre es dort vielleicht etwas ruhiger zugegangen.“ Die Kundgebung lief friedlich ab und es wurden keine Platzverweise ausgesprochen.