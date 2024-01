Mit jeder Fahrplanveränderung strebt das Verkehrsamt eine Verbesserung des Angebots an. Und auch wenn es in Einzelfällen zu Verschlechterungen kommen mag, sprechen die nackten Zahlen doch eine klare Sprache: das ÖPNV-Netz im Landkreis Biberach wächst rasant, allein im vergangenen Jahr um mehr als 13 Prozent.

Das lässt sich der Landkreis einiges kosten. So erhöht sich der Zuschussbedarf für ÖPNV und Schülerbeförderung in diesem Jahr im Vergleich zu 2023 um 2,1 auf 6,7 Millionen Euro. Allein das Deutschlandticket bezuschusst der Landkreis mit rund einer Million Euro jährlich. Für 2024 plant das Verkehrsamt mit Erträgen in Höhe von 21,5 Millionen Euro. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 28,2 Millionen Euro gegenüber.

Insgesamt 8.142.132 Fahrplankilometer im Jahr

„Der ÖPNV ist sehr dynamisch, es finden über das ganze Jahr hinweg kleinere Anpassungen, Optimierungen und Verbesserungen statt“, erläutert Peter Hirsch, Leiter des Verkehrsamts. Umfangreiche und weitreichende Veränderungen finden in aller Regel zum kleinen Fahrplanwechsel (Schulbeginn im September) und zum großen Fahrplanwechsel im Dezember statt.

Diese Karte zeigt, wo das ÖPNV-Angebot im Landkreis Biberach am stärksten zugenommen hat. Je größer der Kreis, desto größer die Verbesserungen. (Foto: DING )

„2023 haben wir das Angebot im ÖPNV um circa 951.801 Fahrplankilometer und damit um rund 13,24 Prozent ausgeweitet“, sagt Hirsch. Damit umfasse das ÖPNV-Angebot im Landkreis Biberach 8.142.132 Fahrplankilometer im Jahr. Mit der Neuvergabe des Verkehrsraums in Ochsenhausen und möglicherweise einer weiteren Regiobuslinie im nordöstlichen Landkreis soll das Angebot in diesem Jahr weiter ausgebaut werden.

Der Fahrplan beinhalte viele Verbesserungen, hatte Hirsch kürzlich im Finanz- und Verwaltungsausschuss gesagt. Es gebe aber auch Beschwerden, unter anderem aus dem Raum Ochsenhausen/Illertal. „Wir greifen Meldungen auf und setzen Maßnahmen, wo es möglich ist, auch um“, sagt Hirsch. Fehlende Fahrzeuge und Fahrer sowie die Taktung sind dabei jedoch oft limitierende Faktoren.

Manchmal gelingt es aber. So brachte der jüngste Fahrplanwechsel am 10. Dezember gute Nachrichten für Berufsschüler aus Kirchberg, die bisher am Kreisberufsschulzentrum um 17 Uhr in den Bus stiegen und erst um 18.50 in ihrer Heimatgemeinde ankamen. Indem die Umstiegszeit in Erolzheim von 50 auf vier Minuten verkürzt wurde, treffen die Schüler nun bereits um 17.51 Uhr am Kirchberger Rathaus ein.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember erzielte das Verkehrsamt einige Verbesserungen. Hier einige Beispiele für die Verkehrsräume Riedlingen, Laupheim und Ochsenhausen.

Verbesserungen im Raum Riedlingen

Im Raum Riedlingen gab es durch die Ausdehnung der Betriebszeiten durch den Regiobus und die Herstellung eines lückenlosen Stundentakts sowie weitere kleinere Verbesserungen:

Bessere Verbindung nach Biberach Bisher: Die letzte Verbindungsmöglichkeit an Wochentagen (Montag bis Freitag) zwischen Riedlingen und Biberach gab es um kurz nach 18 Uhr. An Samstagen gab es nur bis zu vier Verbindungen je Fahrtrichtung und an Sonntagen gar kein Verkehrsangebot. Neu: Durch den Regiobus X380 gibt es nun ein stündliches Verkehrsangebot zwischen Riedlingen und Biberach von 5 bis 24 Uhr an Wochentagen, an Samstagen ab 6 Uhr und an Sonntagen ab 7 Uhr. Hierdurch profitieren nach Angaben des Verkehrsamts insbesondere die Ortschaften Riedlingen, Göffingen, Hailtingen, Uttenweiler, Ahlen, Schammach, Gutershofen, Attenweiler und auch Biberach. Zahlreiche weitere Gemeinden profitieren indirekt durch neu entstandene Umsteigeverbindungen. Neue Verbindung von und nach Aderzhofen Bisher: Kein öffentliches Verkehrsangebot von und nach Aderzhofen. Neu: Nun stellen die Linien 218 und 380 einige relevante Schülerverbindungen von und nach Aderzhofen durch eine Bedienung mit elf Fahrten an Schultagen sicher. Angebot für Schüler aus Richtung Ittenhausen ausgebaut Bisher: Kein Verkehrsangebot nach der achten Schulstunde von den Riedlinger Schulen in Fahrtrichtung Ittenhausen. Neu: Zusätzliches Fahrtenpaar auf der Linie 391 an Schultagen, um eine Rückfahrt nach der achten Schulstunde zu ermöglichen.

Verbesserungen im Raum Laupheim

Im Raum Laupheim erfolgte die Ausdehnung der Betriebszeiten in der Nachtverkehrszeit und die Schließung von Lücken im Stundentakt sowie eine Anpassung der Busabfahrtzeiten an den Bahnhöfen Laupheim Stadt und Laupheim West aufgrund der veränderten Abfahrtszeiten auf der Südbahn seit Dezember 2022.

Längere Betriebszeiten von und nach Wain Bisher: Die letzte Verbindungsmöglichkeit an Wochentagen (Montag bis Freitag) ab Laupheim in Richtung Wain war um circa 21 Uhr, an Samstagen war die letzte Abfahrt und Ankunft in Weihungszell um circa 19 Uhr. Neu: Die Bedienzeiten der Linie 240 wurden um bis zu zwei Stunden verlängert. Letzte Verbindungsmöglichkeit an Wochentagen ab Laupheim in Richtung Wain ist nun um circa 22 Uhr, ab Weihungszell in Richtung Laupheim um circa 22 Uhr, ab Wain in Richtung Laupheim um circa 23 Uhr. An Samstagen ist die letzte Abfahrt und Ankunft in Weihungszell um circa 21 Uhr. Lückenloser Stundentakt im Laupheimer Umland Bisher: Taktlücke zwischen Laupheim, Bronnen, Oberholzheim, Bihlafingen, Unterholzheim, Achstetten, Bronnen Laupheim von 8.40 bis 10.40 Uhr. Neu: Lückenloser Stundentakt auf der Linie 227 von 6 bis 21 Uhr in beide Fahrtrichtungen an Schultagen. Bessere Verbindungen von und nach Schemmerberg Bisher: Letzte Verbindungsmöglichkeit an Wochentagen um 19 Uhr ab Schemmerberg und um 20 Uhr ab Laupheim. Neu: Nahezu lückenloser Stundentakt auf der Linie 222 von 6 bis 21 Uhr in beide Fahrtrichtungen an den Wochentagen Montag bis Freitag.

Verbesserungen im Raum Ochsenhausen

Auch im Raum Ochsenhausen wurden die Betriebszeiten deutlich ausgedehnt. So gibt es nun einen lückenlosen Stundentakt zur immer gleichen Minute. Zusätzlich zur Regiobuslinie X250 wurden zahlreiche Änderungen und teilweise auch neue Fahrten auf den weiteren Linien (250-255) eingerichtet.