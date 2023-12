Oberbürgermeister besucht Medizintechnikunternehmen KaVo

Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat gemeinsam mit Ralf Miller, dem Ersten Bürgermeister, das Medizintechnikunternehmen KaVo besucht. Das teilte das Unternehmen mit. KaVo stehe dabei seit über einem Jahrhundert für Qualität im Bereich von dentalen Instrumenten, Behandlungseinheiten und Röntgen-Geräten.

Zeidler und Miller erwarteten bei ihrem Besuch spannende Einblicke hinter die Kulissen von KaVo. Während der Werksführung konnten sie die präzisen Handgriffe der Instrumentenfertigung in Biberach begutachten. Auch wurde beiden Besuchern das aktuelle Produktportfolio der Instrumente, Behandlungseinheiten und Röntgengeräten im Showroom präsentiert. Zeidler äußerte sich positiv zum Unternehmen: „Wir sind unheimlich stolz, dass sich KaVo mit Dentaltechnik „Made in Biberach“ bereits so lange erfolgreich am Markt behauptet.“, Miller ergänzte: „Seitens der Stadtverwaltung sind wir auch weiterhin bestrebt, unseren Biberacher Unternehmen ideale Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung hier am Standort zu bieten.“

Seit dem Jahr 2022 hat für KaVo ein neues Kapitel begonnen. Das Unternehmen mit weltweit 1.600 Mitarbeiter und Sitz in Biberach wurde von dem finnischen Konzern Planmeca, dem weltweit größten familiengeführten Unternehmen im Dentalbereich, übernommen. KaVo wird seitdem als unabhängiges Unternehmen mit zentralisiertem Management in Biberach geleitet. Die Produkte von KaVo und Planmeca ergänzen sich und werden aus diesem Grund als zwei eigenständige Marken an ihren jeweiligen Standorten weitergeführt. Damit sitzt die Verantwortung für das komplette KaVo- Produktportfolio in Biberach. Durch die Partnerschaft mit Planmeca werden die KaVo Standorte in Biberach und Warthausen nachhaltig gestärkt und weiter ausgebaut.

Seit dem Inhaberwechsel liegt der Fokus von KaVo neben der Stärkung des Standortes durch aktuelle Investitionen in neue Produktionstechnologien auch auf Innovation. Über 100 Entwickler arbeiten in Biberach täglich an neuen Produkten. Auf der IDS, der weltgrößten Dentalmesse in Köln, präsentierte KaVo in diesem Jahr sein neues High Tech Portfolio im Bereich bildgebende Systeme und Software. Mit der ProXam Röntgen-Serie vervollständigt KaVo sein Produktportfolio und entwickelt sich so zum Komplettanbieter für Zahnärzte.