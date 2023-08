In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hat CDU–Stadtrat Hans Beck in seiner Aufgabe als erster ehrenamtlicher OB–Stellvertreter eine kommunalpolitische Halbjahresbilanz gezogen. Für die kommenden Monate schwor er das Gremium darauf ein, es mit dem Sparwillen auch ernst zu meinen.

Der prognostizierte, deutliche Rückgang der Gewerbesteuer ab 2023 komme nicht völlig unerwartet, so Beck. So hätten sich Verwaltung und Gemeinderat in einer Klausurtagung bereits darauf vorbereitet und sich mit Reaktionsmöglichkeiten auf der Einnahmen– und Ausgabenseite befasst. Gezeigt habe sich in der Folge aber, dass beides nicht so einfach sei. „Es gibt doch viele Lieblingsthemen und man will niemandem wehtun, weil das Geben angenehmer ist als das Nehmen.“

Biberacher Standards auf den Prüfstand

Klar sei aber: „Wir müssen ernsthaft an die Themen herangehen, sie werden uns noch länger beschäftigen, und einige Biberacher Standards müssen auf den Prüfstand gestellt werden.“ Auch wenn das im ein oder anderen Fall weh tue, meinte Beck. Allerdings müsse auch die Politik auf Landes– und Bundesebene erkennen, dass die Grenzen des einzelfallgerechten Fürsorgestaats auf kommunaler Ebene inzwischen erreicht seien — sowohl was die finanziellen als auch die personellen Ressourcen betreffe. Inzwischen scheitere man mitunter schon in der Erfüllung von Pflichtaufgaben oder bei er Daseinsfürsorge. „Notwendige Folge muss sein: Weniger versprechen, und Subsidiarität und Eigenverantwortung müssen eine stärkere Rolle spielen“, sagte Beck.

Wenn es ums Sparen geht, müsse auch die Verwaltung ihren Teil beitragen, meinte der OB–Stellvertreter. „Die angestoßene Diskussion über Aufgaben und Organisation in der Stadtverwaltung muss dringend weitergeführt werden. Der Eindruck, dass auch Einsparungen im internen Verwaltungsablauf möglich sind, ist ziemlich augenscheinlich.“

Kandidaten sollen ins Gremium wollen

Mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl im Frühjahr 2024 setzte sich Beck auch kritisch mit den vielen Wechseln im aktuellen Gemeinderatsgremium auseinander. Es möge bitte nur der– oder diejenige als Kandidat oder Kandidatin antreten, der oder die auch wirklich ins Gremium gewählt werden wollten. „Gegenüber dem Wähler sind die vielen Rücktritte nur schwer vermittelbar und führen zu niedrigen Wahlbeteiligungen“, so Beck. Dies sollten alle Fraktionen bei der jetzt anlaufenden Suche nach Kandidaten berücksichtigen.

Trotz aller Krisen und aktuellen Schwierigkeiten appellierte Beck zu einem positiven Blick in die Zukunft: „Biberach hat nach wie vor Reserven, die Kraft und den Willen, auch problematische Zeiten zu überstehen.